El truco casero que elimina el sarro de la pava eléctrica sin productos químicos

Este método viral permite limpiar el sarro acumulado de forma rápida, económica y sin dañar el aparato. Especialistas explican por qué es eficaz, cómo aplicarlo correctamente y qué beneficios tiene para el uso cotidiano en casa.

La acumulación de sarro en la pava eléctrica es un problema frecuente, especialmente en zonas con agua dura como Mendoza, Córdoba o el conurbano bonaerense. Este residuo blanco, compuesto principalmente por carbonato de calcio, no representa un riesgo para la salud, pero sí puede alterar el sabor del agua, reducir la eficiencia del aparato y generar molestias cotidianas. Por eso, cada vez más usuarios buscan trucos caseros para eliminar el sarro sin dañar el electrodoméstico.

Uno de los métodos más virales consiste en hervir agua con rodajas de limón o jugo de limón puro dentro de la pava, sin diluirlo con agua. La acidez del limón actúa como desincrustante natural, disolviendo los depósitos calcáreos en pocos minutos. “Es una técnica efectiva, económica y respetuosa con el medio ambiente”, explica la ingeniera química Mariana Luja, especialista en limpieza sustentable. “El ácido cítrico tiene propiedades similares al vinagre, pero con un aroma más agradable y menos invasivo”.

Para aplicar este truco, se recomienda verter una taza de jugo de limón concentrado en la pava eléctrica, encenderla y dejar que el líquido hierva por completo. Luego, se debe desechar el contenido y enjuagar varias veces con agua limpia. En casos de sarro muy adherido, puede dejarse reposar el jugo caliente durante 10 a 15 minutos antes de enjuagar. Este procedimiento puede repetirse cada dos semanas para mantener el aparato en óptimas condiciones.

Como alternativa, muchos usuarios optan por el vinagre blanco, que también posee propiedades antisarro. Sin embargo, su olor fuerte puede impregnar el interior de la pava y resultar molesto. “Ambos productos son válidos, pero el limón tiene una ventaja sensorial que lo hace más popular en cocinas domésticas”, señala Luja. En todos los casos, se recomienda evitar el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos que puedan rayar el revestimiento interno.

En plataformas como TikTok y YouTube, el truco del limón se volvió viral entre influencers de limpieza y organización del hogar. Videos con millones de reproducciones muestran el paso a paso y los resultados visibles tras la aplicación.

Limpiar el sarro de la pava eléctrica con limón o vinagre es una estrategia eficaz, económica y fácil de implementar. No requiere productos industriales ni conocimientos técnicos, y puede incorporarse a la rutina doméstica sin complicaciones. Para quienes buscan mejorar la calidad del agua y prolongar la vida útil de sus electrodomésticos, este truco casero se presenta como una opción confiable y al alcance de todos.