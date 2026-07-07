El trabajo a contrareloj de los rescatistas que viajaron desde Mendoza a Venezuela

Guillermo Arana Leyton integra el operativo internacional de rescate que trabaja entre los escombros del edificio Miramar, donde buscan a Lucas Games, el pequeño argentino de 9 años desaparecido después del devastador sismo. El rescatista aseguró que aún mantienen la esperanza de hallarlo con vida.

Mientras Venezuela continúa intentando recuperarse del devastador doble terremoto que sacudió al país hace casi dos semanas, un mendocino se encuentra al frente de una de las misiones más complejas del operativo internacional de rescate: encontrar a Lucas Games, el niño argentino de 9 años que permanece desaparecido bajo los escombros de un edificio colapsado.

Se trata de Guillermo Arana Leyton, bombero, instructor especializado en rescate subterráneo e integrante de Fénix Unit Rescue, quien viajó el pasado 3 de julio en un vuelo humanitario junto a médicos venezolanos y rescatistas argentinos encabezado por Enrique Piñeyro.

Desde el 4 de julio trabaja sin descanso en Caraballeda, una de las zonas más castigadas por el sismo, donde los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre edificios completamente destruidos.

La búsqueda de Lucas, el niño argentino desaparecido

Uno de los principales objetivos del operativo internacional es localizar a Lucas Games, el pequeño argentino que cumplió 9 años mientras permanece desaparecido bajo los restos del edificio Miramar.

En diálogo con Noticiero 9 desde la zona de desastre, Arana explicó que el equipo mantiene intacta la esperanza. “Tenemos esperanza de que todavía esté vivo y estamos trabajando cuidándonos mucho para poder darle una posibilidad de vida“, aseguró el rescatista mendocino.

El operativo se desarrolla junto a brigadistas venezolanos provenientes de distintos estados, médicos especializados y maquinaria pesada capaz de remover estructuras de más de diez toneladas.

El integrante de Fénix Unit Rescue reconoció que el escenario que encontraron supera cualquier previsión.

Según relató, el nivel de destrucción es extremo y la magnitud de la tragedia continúa impactando incluso a los rescatistas con mayor experiencia internacional. “A cada rato nos encontramos con personas fallecidas. Esto desestabiliza a cualquier país“, expresó desde el lugar del desastre.

Las tareas consisten en remover enormes placas de hormigón piso por piso para intentar acceder a posibles espacios donde aún podrían encontrarse sobrevivientes.

Rescates las 24 horas y condiciones extremas

El trabajo de los brigadistas no se detiene en ningún momento del día. Los equipos se organizan por turnos para mantener activos los operativos durante las 24 horas, alternando tareas de búsqueda, remoción de estructuras y recuperación de víctimas.

Arana contó que los rescatistas duermen sobre el suelo, comen muy poco debido al impacto emocional de la tragedia y extreman las medidas sanitarias por la presencia constante de cuerpos entre los escombros. “Sabemos que tenemos que hidratarnos, pero muchas veces ni siquiera tenemos ganas de comer”, relató.

Contra todo pronóstico, todavía aparecen sobrevivientes

Aunque ya pasaron varios días desde los terremotos, el operativo continúa con expectativas.

El rescatista mendocino confirmó que durante las últimas horas lograron encontrar con vida a cuatro personas, motivo por el cual mantienen desplegados dos grupos de trabajo en distintos edificios colapsados.

“Siguen apareciendo personas con vida, aunque parezca increíble”, afirmó. Por ese motivo, la búsqueda de Lucas y de otros desaparecidos continúa siendo una prioridad para los equipos internacionales.

Venezuela continúa bajo emergencia tras el terremoto

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados cientos de rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario en las zonas más afectadas por el doble sismo.

Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros, los hospitales de campaña continúan recibiendo heridos y miles de familias permanecen fuera de sus viviendas debido al riesgo de nuevos derrumbes.