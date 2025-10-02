El tiempo en Mendoza: de 33 grados bajará a 19 ¿cuándo y por qué?

La provincia espera nuevamente la presencia de viento Zonda. Las máximas rondarán los 30 grados pero bajará drásticamente después. Esto tenés que tener en cuenta.

Otra vez el Zonda se hará presente en la provincia. Las ráfagas calientes, además, provocará que suba drásticamente la temperatura y se ubique en números superiores a los 30 grados. Después del Zonda, bajará la temperatura para situarse cerca de los 19 grados ya que ingresará el frente frío.

Todo lo que tenés que saber para que este tiempo con vaivenes no te agarre desprevenido.

¿Cómo estará el jueves 02-10-2025?

Este jueves habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Viernes 03-10-2025

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 13°C

Un sábado 04-10-2025 con una máxima de 33

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, zonda en precordillera y sectores del lllano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 15°C

Domingo 05-10-2025 disminuye la temperatura

El domingo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en las primeras horas. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 12°C

Lunes 06-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

Martes 07-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 7°C

Miércoles 08-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 9°C