El SUTE aceptó la propuesta salarial del Gobierno: de cuánto será el aumento para docentes y celadores

El SUTE aceptó la propuesta salarial del Gobierno de Mendoza en el marco de las paritarias 2026, que contempla un aumento del 10% para docentes y celadores durante el primer semestre.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) resolvió aceptar la propuesta salarial del Gobierno de Mendoza en el marco de las paritarias 2026, tras un plenario provincial en el que participaron congresales de los 18 departamentos de la provincia. De esta manera, el principal gremio docente dio el visto bueno al esquema de incremento presentado por el Ejecutivo, que establece un aumento salarial del 10% para docentes y celadores durante el primer semestre del año. La suba se aplicará en dos tramos: 7% en marzo y 3% en mayo, calculados sobre la base de los salarios de diciembre de 2025.

La decisión se tomó luego de varios días de debate en escuelas, plenarios departamentales y consultas a delegados. En la votación final del congreso sindical, 149 congresales se pronunciaron a favor de aceptar la propuesta, mientras que 44 votaron por rechazarla.

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, confirmó que la decisión será formalizada ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, lo que permitirá cerrar el acuerdo salarial para los primeros seis meses del año. En el análisis territorial, 13 de los 18 departamentos apoyaron la aceptación de la oferta, mientras que cinco se manifestaron en contra.

Con este resultado, el SUTE se convirtió en el primer gremio estatal en aceptar la propuesta paritaria del Gobierno provincial.

Cuánto cobrarán los docentes en Mendoza

Según informó el sindicato, con la aplicación del primer tramo del aumento, el salario inicial docente en Mendoza rondará los $759.000 desde marzo.

El acuerdo contempla un incremento del 10% en total durante el primer semestre, dividido en:

7% de aumento salarial en marzo

3% adicional en mayo

Además, el convenio establece que las paritarias volverán a abrirse el 15 de junio, momento en el que se discutirán los aumentos correspondientes al segundo semestre de 2026.

Puntos no salariales incluidos en el acuerdo

La propuesta también incorporó reclamos no salariales planteados por el gremio. En total se sumaron siete puntos para docentes y dos para celadores, vinculados principalmente a condiciones laborales.

Entre los aspectos destacados se encuentran:

Cambios en las condiciones laborales de docentes suplentes

Discusiones sobre el ítem arraigo y su aplicación ante licencias por enfermedad

Avances para regularizar cargos docentes en escuelas secundarias

Reordenamiento de cargos jerárquicos tras concursos

Posibilidad de traslados para celadores

Capacitaciones y reconocimiento de tareas diferenciadas para el personal no docente

El SUTE anunció un plan de lucha y manifestaciones

Aunque aceptó la propuesta salarial, el gremio docente adelantó que continuará con acciones para visibilizar otros reclamos del sector educativo. Durante el plenario provincial se aprobó por unanimidad un plan de lucha que incluirá manifestaciones en distintos eventos públicos.

Desde el sindicato señalaron que, si bien la propuesta salarial fue aceptada, persisten reclamos vinculados a condiciones laborales, financiamiento educativo y pérdida salarial acumulada en años anteriores, especialmente la deuda salarial que el gremio sostiene desde 2020.