El singular pedido de perdón del estafador de Reñaca tras dejar a cientos de turistas sin alojamiento

Más de 200 argentinos fueron engañados con reservas falsas durante Año Nuevo; el fraude se descubrió al llegar al balneario y la justicia chilena ya investiga las transferencias realizadas

Más de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa en Reñaca, Viña del Mar, al pagar reservas de departamentos que nunca existieron. El fraude se descubrió al llegar al balneario para pasar Año Nuevo, cuando comprobaron que los alojamientos no estaban disponibles.

El engaño se concretó a través de un sitio web falso llamado Holiday Reñaca, que ofrecía propiedades con fotos extraídas de plataformas reconocidas como Booking. Los turistas realizaron transferencias bancarias por montos que superaron el millón de pesos chilenos, convencidos de que se trataba de un servicio legítimo.

La estafa quedó al descubierto cuando los visitantes arribaron a Reñaca y se encontraron con que los departamentos no existían o nunca habían estado en alquiler. “Nos quedamos en la calle, con las valijas y sin saber dónde dormir”, relató una familia mendocina que había viajado para celebrar las fiestas.

El responsable de la estafa en Reñaca dejó un mensaje cargado de dramatismo antes de desaparecer. “Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir”, escribió, sumando además una cita de los Salmos y admitiendo que su fin de año sería “amargo” por lo ocurrido. Desde entonces, su número de teléfono solo deriva a la casilla de mensajes y del dinero que recibió de los turistas no hay rastros.

Tras recibir el dinero, el responsable cerró la página y dejó un mensaje con tono religioso: “Oh Dios, tu inmensa ternura borra mi delito”. Esa frase, publicada antes de desaparecer, fue interpretada como un pedido de perdón que generó aún más indignación entre los afectados. expresó otro de los damnificados.

Los propietarios de los departamentos cuyas imágenes fueron utilizadas aclararon que nunca habían ofrecido sus inmuebles en alquiler. “Nos enteramos por los turistas que golpeaban la puerta preguntando por la reserva. Fue muy incómodo porque no teníamos nada que ver”, señalaron.

La Fiscalía de Valparaíso y la policía chilena iniciaron una investigación para identificar al autor del fraude. Se analizan las transferencias realizadas y se rastrean las cuentas bancarias utilizadas. Hasta el momento no hay detenidos, pero las autoridades buscan determinar si hubo cómplices en la operación.