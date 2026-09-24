El Senado aprobó el recorte a los subsidios en zonas frías: cómo afectará a los mendocinos en las boletas de gas

El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría y más de 400.000 hogares mendocinos podrían perder el descuento general en la factura de gas. El beneficio territorial quedará limitado a Malargüe, mientras que el resto de la provincia deberá quedar alcanzado por el nuevo esquema de subsidios focalizados.

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, una modificación que tendrá un impacto directo en las facturas de gas de miles de hogares de Mendoza. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra, en una sesión en la que la mayoría de los senadores del peronismo se retiró antes de la votación. Con el nuevo esquema, el beneficio territorial de Zona Fría quedará restringido a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe.

El cambio central está en el alcance territorial del beneficio. Hasta ahora, la ampliación aprobada en 2021 había extendido el régimen a distintas localidades y provincias del país. Para Mendoza, eso permitió que buena parte de los usuarios residenciales accedieran a una rebaja del 30%, mientras que determinados sectores considerados vulnerables contaban con un descuento del 50%. La normativa de 2021 estableció precisamente reducciones diferenciadas para usuarios generales y vulnerables.

Con la nueva ley, ese esquema generalizado se termina. El régimen territorial quedará concentrado en las regiones consideradas de frío extremo: la Patagonia, la Puna y Malargüe. Para Mendoza, esto significa que Malargüe conservará el beneficio por criterio geográfico, mientras que el resto de los departamentos quedará fuera de la Zona Fría ampliada.

La reforma también modifica la forma en la que se calcula el subsidio. El beneficio deja de aplicarse de la misma manera sobre el conjunto de la factura y pasa a focalizarse sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y sobre determinados niveles de consumo.

Zonda Fría: ¿cuánto podría aumentar la boleta de gas en Mendoza?

La principal preocupación para los usuarios mendocinos está vinculada con el impacto que tendrá la eliminación del descuento. Actualmente, según los datos de Ecogas difundidos durante el debate legislativo, el 69% de los usuarios residenciales de Mendoza recibe una rebaja del 30% por Zona Fría, mientras que otro grupo accede a descuentos del 50% bajo determinadas condiciones.

Con la eliminación del beneficio territorial, esos descuentos dejarán de aplicarse para la mayoría de los hogares de la provincia.

Por eso, las boletas podrían aumentar de manera significativa y, en algunos casos, llegar a duplicarse respecto de lo que se pagaba con el descuento, según las estimaciones difundidas durante la discusión del proyecto. El impacto concreto dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y de si el hogar queda alcanzado por el nuevo esquema de subsidios focalizados.

Esto significa que no todos los usuarios recibirán necesariamente el mismo aumento. La nueva estructura establece una diferencia entre quienes cumplen con los requisitos socioeconómicos para recibir subsidios y quienes quedan fuera del sistema.

La eliminación del descuento general de Zona Fría no significa que desaparezcan todos los subsidios al gas. El Gobierno nacional sostiene que el objetivo es reemplazar un beneficio territorial que alcanzaba a los usuarios independientemente de su nivel de ingresos por un sistema en el que la ayuda estatal se concentre en quienes más la necesitan.

Actualmente, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contempla bonificaciones sobre determinados niveles de consumo de gas y electricidad para los hogares que cumplen con los requisitos establecidos.

Qué usuarios de Mendoza conservarán el beneficio de Zona Fría

Para Mendoza, la excepción principal es Malargüe. El departamento continuará incluido territorialmente dentro del régimen de Zona Fría, tal como ocurría con el esquema original creado en 2002. El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas había sido creado inicialmente para financiar tarifas diferenciales en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Para el resto de los departamentos mendocinos, en cambio, el acceso a una asistencia dependerá de las condiciones establecidas por el régimen de subsidios focalizados.

Desde el oficialismo nacional defendieron la reforma con el argumento de que el régimen ampliado en 2021 terminó alcanzando a zonas que, según la evaluación del Gobierno, no presentan condiciones climáticas compatibles con el concepto original de Zona Fría.

En los fundamentos oficiales se sostiene que la ampliación de 2021 extendió el beneficio a más de la mitad del país y que el sistema no establecía límites suficientes sobre los consumos subsidiados.

La administración nacional plantea que el objetivo es reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos, ordenar las cuentas públicas y concentrar los recursos en los hogares que presentan mayor necesidad económica.

Qué dijeron los senadores mendocinos

Los representantes de Mendoza en el Senado tuvieron posiciones diferentes respecto de otros legisladores de la provincia que acompañaron el proyecto en Diputados. Los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron en contra de la reforma. Ambos habían cuestionado que la modificación dejara fuera a casi toda Mendoza y habían reclamado incorporar criterios climáticos que permitieran contemplar situaciones particulares de la provincia.

Durante su intervención en el recinto, Juri cuestionó especialmente que departamentos mendocinos con temperaturas invernales muy bajas queden fuera del beneficio mientras otras regiones del país mantendrán el régimen.

La senadora también hizo referencia a los productores mendocinos que combaten las heladas y planteó que la situación climática de distintas zonas de Mendoza debería ser considerada al momento de determinar quiénes necesitan una tarifa diferencial.

Por su parte, Suarez también confirmó previamente su rechazo al proyecto y sostuvo que el cambio afectaría a los usuarios mendocinos. La tercera senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, no participó de la votación por encontrarse con licencia tras haber sido madre.

El acuerdo con las provincias del Norte

La aprobación del proyecto también estuvo vinculada con un acuerdo político alcanzado entre el Gobierno nacional y gobernadores de provincias del Norte. Como parte de ese entendimiento, se contempló un esquema de subsidios diferenciados para el consumo de electricidad durante los meses de mayor demanda, especialmente por el uso de equipos de aire acondicionado.

El planteo funciona como una compensación frente a la reducción de los subsidios al gas en las zonas que dejarán de ser consideradas frías.

De esta manera, mientras Mendoza pierde buena parte del beneficio territorial sobre el gas, las provincias del norte buscan obtener una protección diferencial sobre el consumo eléctrico durante el verano.