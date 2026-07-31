El sábado descargarán el Dique Potrerillos: en qué zonas podría haber cortes de agua

Aguas Mendocinas advirtió que las tareas de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos podrían afectar la producción de agua potable durante el sábado e incluso las primeras horas del domingo. Además, recomendaron evitar acercarse al río Mendoza por el aumento del caudal.

Miles de mendocinos podrían sufrir cortes de agua este sábado 1 de agosto debido a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en el dique Potrerillos. La maniobra, que estará a cargo de la Dirección de Hidráulica, incrementará el caudal y la turbiedad del río Mendoza, situación que podría afectar la producción de agua potable en varias plantas potabilizadoras y resentir el servicio en distintos sectores del Gran Mendoza.

La apertura del descargador de fondo está prevista para este sábado desde las 8 de la mañana y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

Según detalló el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, el procedimiento forma parte del mantenimiento preventivo del dique y permite comprobar que el mecanismo funcione correctamente ante una eventual emergencia.

Durante la maniobra se liberarán cerca de 250 metros cúbicos de agua por segundo, un caudal muy superior al habitual, que recorrerá el río Mendoza durante varias horas.

Por qué podrían producirse cortes de agua en Mendoza este sábado

Uno de los efectos de la descarga será la remoción de sedimentos acumulados en el fondo del embalse, lo que provocará un incremento de la turbiedad del agua que llega a las plantas potabilizadoras.

Los establecimientos Luján I y II, Alto Godoy y Benegas podrían reducir momentáneamente su capacidad de producción, afectando el abastecimiento de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza.

Desde Aysam señalaron que, si bien no está confirmado que se produzcan interrupciones, podrían registrarse inconvenientes durante el sábado e incluso extenderse hasta las primeras horas del domingo, dependiendo del comportamiento del sistema.

Qué departamentos podrían verse afectados

De acuerdo con el comunicado oficial de Aguas Mendocinas, las zonas con mayor probabilidad de sufrir inconvenientes en el suministro son:

Ciudad de Mendoza

Secciones Primera a Octava.

Barrio La Favorita.

Godoy Cruz

Benegas.

Las Tortugas.

San Francisco del Monte.

Zona oeste.

Guaymallén

Dorrego.

Las Cañas.

Villa Nueva.

Rodeo de la Cruz.

Capilla del Rosario.

San Francisco del Monte.

San José.

Pedro Molina.

Belgrano.

Las Heras

Zona centro.

Zona oeste.

Zona noroeste.

Luján de Cuyo

La Puntilla.

Carrodilla.

Maipú

Coquimbito.

Piden no acercarse al río Mendoza

Además del posible impacto en el servicio de agua, las autoridades emitieron una advertencia para quienes acostumbran realizar actividades recreativas cerca del río Mendoza.

El fuerte incremento del caudal hará que el agua circule con mucha mayor velocidad durante buena parte del sábado, por lo que Defensa Civil solicitó evitar ingresar al cauce o permanecer en las márgenes para prevenir accidentes.

El operativo contará con recorridos de monitoreo que acompañarán el desplazamiento del agua desde el dique hacia las distintas zonas del río.