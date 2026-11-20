Una escena romántica sorprendió a quienes paseaban por el Parque General San Martín. El tradicional Rosedal fue el lugar elegido por una pareja de jóvenes mendocinos para protagonizar una propuesta de matrimonio que tuvo todos los detalles para convertirse en un recuerdo inolvidable.

La sorpresa fue preparada especialmente para la ocasión y contó con una particular puesta en escena. Un arco de globos rojos y blancos, un cartel con grandes letras que decía “¿Casate conmigo?” y un corazón formado con pétalos de rosas rojas sobre el suelo fueron parte de la decoración elegida para el momento.

Los protagonistas de esta historia son Juan y Amaya, quienes compartieron la especial ocasión junto a familiares y amigos que acompañaron a la pareja en este importante paso de su relación.

Las imágenes del compromiso fueron difundidas en Instagram por la madre del joven, quien expresó su emoción por el comienzo de esta nueva etapa. “Hay momentos en la vida que quedan guardados para siempre en el corazón”, escribió junto a las fotografías.

En su mensaje, también dedicó unas sentidas palabras a la pareja y destacó la felicidad de verlos comenzar un camino juntos, lleno de ilusión y amor.

Así, el Rosedal del Parque San Martín se convirtió en el escenario de una romántica propuesta que tuvo como protagonistas a dos jóvenes mendocinos y que sumó una nueva historia de amor a las postales de uno de los paseos más queridos de la provincia.