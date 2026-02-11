El Registro Civil busca 20 nuevos empleados en Mendoza: Cuándo se podrá postular

El Gobierno de Mendoza lanzó una convocatoria para cubrir 20 vacantes en el Registro Civil en distintos departamentos de la provincia. Buscan administrativos y abogados. El proceso es online, transparente y con examen de oposición.

El Registro Civil de Mendoza abrió un nuevo concurso público de ingreso para reforzar la atención al público en distintas oficinas del territorio provincial. La convocatoria fue confirmada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que apunta a profesionalizar el servicio y cubrir cargos estratégicos. En total, se pondrán en juego 20 puestos de trabajo, distribuidos en diferentes zonas de Mendoza.

“Avanzamos en la reducción de la planta estatal y en la digitalización de los trámites del Registro Civil, pero al mismo tiempo entendemos que hay áreas que, por sus características, necesitan atención presencial. Por eso, en el marco de la ley de concursos y mediante un llamado abierto, buscamos fortalecer esos sectores incorporando a los mejores operadores y garantizando que toda la población tenga la posibilidad de acceder a esta oportunidad laboral, focalizando el refuerzo en los espacios donde la digitalización aún presenta mayores desafíos”, remarcó Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia.

En este contexto, el concurso anunciado tiene como objetivo reemplazar a veinte trabajadores, que desempeñarán tareas esenciales vinculadas a la atención al público en los Centros de Documentación Rápida.

Las incorporaciones permitirán reforzar funciones operativas fundamentales como la recepción de solicitudes, carga de datos, tramitación administrativa, archivo y resguardo documental, actividades centrales para el funcionamiento cotidiano de una de las reparticiones con mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.

En qué departamentos hay vacantes

Las posiciones se distribuirán en distintas regiones de la provincia:

Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Zona Este: San Martín y Rivadavia.

Zona Sur: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Valle de Uco: Tunuyán y San Carlos.

Cómo y cuándo postularse al concurso del Registro Civil

El proceso de selección será 100% digital y se realizará a través del portal oficial de concursos del Gobierno de Mendoza. El procedimiento se desarrollará conforme a lo establecido por el Decreto Acuerdo 2649/17 y la Ley 9015, mientras que la Dirección Provincial de Recursos Humanos tendrá a su cargo la convocatoria y el proceso concursal. Según lo previsto en la normativa, el llamado se realizará durante el primer semestre de 2026.

Cómo inscribirse:

1. Verificar los requisitos

Antes de iniciar la inscripción, los interesados deben cumplir con las condiciones generales: Ser argentino. Ser mayor de edad. Contar con título secundario completo (para administrativos). Poseer título de abogado (para los cargos profesionales).

2. Inscripción online

La postulación se realizará dentro del período establecido en el cronograma oficial. Las fechas exactas deben consultarse en el sitio de Prensa Mendoza y en el portal de concursos.

3. Carga de documentación

Se deberá presentar en formato digital: DNI. Certificado de buena conducta. Títulos que acrediten la formación académica

4. Evaluación y examen

El concurso público incluye una instancia de antecedentes y un examen de oposición, donde se evaluarán conocimientos específicos sobre normativa vigente y funcionamiento del Registro Civil.

Toda la información oficial, el material de estudio y los formularios de inscripción están disponibles en el sitio web del Gobierno provincial.