El Poder Judicial de Mendoza busca 340 empleados: cuánto se cobra y cuándo inscribirse

La Suprema Corte de Mendoza abrirá una nueva convocatoria para cubrir 340 puestos en toda la provincia. Quiénes pueden anotarse, cuánto cobra un ingresante, cómo será el proceso de selección y cuáles son los requisitos para participar. La guía completa.

El Poder Judicial de Mendoza prepara un nuevo concurso de ingreso que podría convertirse en una oportunidad laboral para cientos de mendocinos que buscan incorporarse al Estado provincial. La convocatoria contempla 340 vacantes y está dirigida a quienes tengan el secundario completo. La inscripción será online y permanecerá abierta durante cinco días. Quienes se postulen deberán atravesar distintas instancias eliminatorias.

Cuánto cobra un ingresante al Poder Judicial de Mendoza

Las personas que logren superar todas las etapas del concurso e ingresen al Poder Judicial lo harán dentro del escalafón de personal técnico y administrativo, Clase 13.

De acuerdo con fuentes del organismo, el salario inicial ronda actualmente los $960.000 por mes (sin adicionales personales).

La convocatoria contempla además una jornada laboral de seis horas diarias, con dos posibles franjas horarias:

De 7.30 a 13.30 .

. De 14 a 20.

El horario definitivo y la dependencia en la que será asignado cada trabajador quedarán determinados por la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Cuándo comienza la inscripción al concurso para trabajar en el Poder Judicial

La inscripción al concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza comenzará el lunes 5 de octubre de 2026 a las 10. Los interesados tendrán tiempo de completar el trámite hasta el viernes 9 de octubre a las 23.59. Para realizarla es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina.

Todo el proceso de inscripción será digital y se realizará a través del sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El material de estudio y los contenidos que deberán preparar los postulantes estarán disponibles a partir del 12 de octubre.

Dónde están las 340 vacantes

Los puestos disponibles se distribuirán entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza, de acuerdo con las necesidades de cada región.

Circunscripción Departamentos Vacantes Primera Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz 200 Segunda San Rafael, General Alvear y Malargüe 90 Tercera San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia 30 Cuarta Tunuyán, Tupungato y San Carlos 20 Total Toda la provincia 340

La Primera Circunscripción, que comprende el Gran Mendoza, concentra la mayor cantidad de oportunidades, con 200 puestos. Le siguen la Segunda Circunscripción, con 90 vacantes; la Tercera, con 30; y la Cuarta, con 20.

Cuáles son los requisitos para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

Para participar del concurso será necesario cumplir una serie de condiciones establecidas por el reglamento. Entre los principales requisitos para los aspirantes se encuentran:

Tener 18 años cumplidos .

. Ser argentino o residente permanente en el país.

en el país. Contar con título secundario o polimodal completo .

. Acreditar, al momento de asumir, un domicilio ubicado a menos de 100 kilómetros de la sede laboral correspondiente.

correspondiente. Aprobar todas las etapas del concurso.

Superar los exámenes médicos y psicológicos correspondientes.

Durante la inscripción también podrán declarar aquellas situaciones contempladas por normas específicas de protección, como la legislación provincial vinculada con discapacidad o la normativa de promoción del empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.

En los casos en que corresponda, deberán presentar la documentación respaldatoria solicitada.

El reglamento también establece una serie de impedimentos para el ingreso al Poder Judicial. Entre ellos aparecen determinadas situaciones vinculadas con condenas penales firmes por delitos dolosos, la separación de un empleo público por mal desempeño mediante un acto administrativo firme y la percepción de un beneficio jubilatorio.

También se contempla la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios, además de otras situaciones previstas por el Decreto Ley N° 560/73.

Otro de los impedimentos está relacionado con una declaración judicial de quiebra mediante sentencia firme.

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Cómo es el concurso para trabajar en el Poder Judicial

El proceso de selección tendrá cuatro etapas eliminatorias. Esto significa que los postulantes deberán aprobar cada instancia para poder avanzar hacia la siguiente.

La primera parte será virtual, mientras que las dos evaluaciones centrales serán presenciales. La última etapa corresponderá únicamente a quienes queden posicionados dentro del orden de mérito y de acuerdo con los cupos disponibles.

Primera etapa: evaluación virtual

El concurso comenzará con dos jornadas de evaluación virtual. En cada una, los participantes deberán observar un video institucional y jurídico de entre 30 y 40 minutos.

Después tendrán que responder un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple. Cada evaluación contará con un tiempo máximo de 15 minutos y será necesario responder correctamente al menos 15 preguntas, equivalente al 75%, para continuar en el proceso.

Segunda etapa: examen de comprensión lectora

La segunda instancia será un examen presencial, escrito y eliminatorio. Los aspirantes deberán leer un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz” y responder luego 10 preguntas de opción múltiple. El tiempo máximo será de 30 minutos.

Para aprobar esta etapa será necesario alcanzar al menos 7 respuestas correctas.

Tercera etapa: examen de conocimientos específicos

La tercera evaluación también será presencial y eliminatoria. En este caso, los postulantes deberán responder 50 preguntas de opción múltiple relacionadas con contenidos institucionales y jurídicos.

El examen tendrá un puntaje máximo de 100 puntos y será necesario obtener al menos 70 puntos para aprobar, equivalentes a 35 respuestas correctas. El tiempo disponible será de 40 minutos.

Las dos evaluaciones presenciales serán corregidas mediante software automatizado y bajo un sistema que garantiza el anonimato de los participantes.

Cómo será el examen psicofísico

La cuarta y última instancia estará destinada a los postulantes que correspondan de acuerdo con el orden de mérito y la cantidad de vacantes disponibles en cada circunscripción.

El examen psicofísico incluirá una evaluación psicolaboral, cuyo resultado será determinado como “Apto” o “No Apto”.

También se realizará un examen médico clínico que contempla distintos estudios complementarios, entre ellos:

Análisis de laboratorio .

. Electrocardiograma .

. Audiometría .

. Estudios radiográficos .

. Evaluación oftalmológica.

Solo quienes superen satisfactoriamente esta instancia podrán avanzar hacia el ingreso correspondiente.

La nómina de aspirantes que hayan aprobado las instancias teóricas tendrá una vigencia de dos años desde la publicación del primer ingresante apto.

Según las condiciones de la convocatoria, ese período podrá extenderse por un año más. Esto significa que quienes superen las primeras etapas no necesariamente ingresarán de manera inmediata, sino que quedarán dentro de la nómina correspondiente y podrán ser convocados de acuerdo con las necesidades y vacantes disponibles.