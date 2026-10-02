Fuerte choque entre dos autos en la calle Rodríguez Peña: un hombre fue trasladado al hospital

Un siniestro vial complicó el tránsito durante la mañana de este viernes en Godoy Cruz, en la intersección de las calles Rodríguez Peña e Independencia. El choque involucró a un Volkswagen Gol gris y un Toyota Corolla blanco, que terminaron impactando contra la esquina.

Según el testimonio de uno de los ocupantes de los vehículos, ambos rodados circulaban cuando se produjo la colisión. El Toyota Corolla avanzaba por Rodríguez Peña en dirección al oeste, mientras que el Volkswagen Gol lo hacía por Independencia hacia el norte.

Uno de los ocupantes relató que estaban detenidos en un semáforo y que, cuando la señal habilitó el paso, sintieron un fuerte impacto. Tras el choque, dieron aviso a los servicios de emergencia y la Policía llegó rápidamente al lugar.

Un hombre fue trasladado por un dolor en el pecho

Aunque los vehículos sufrieron importantes daños materiales, los primeros reportes indicaron que los conductores se encontraban fuera de peligro. Sin embargo, uno de los ocupantes debió ser trasladado en ambulancia debido a un fuerte dolor en el pecho que sintió después del impacto.

En las imágenes del lugar se pudo observar que el Volkswagen Gol sufrió importantes destrozos en la parte delantera. En tanto, el Toyota Corolla presentó daños en uno de sus laterales. Además, se activó el airbag de uno de los vehículos.

Otro de los datos destacados del operativo fue que los controles de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado negativo.

Tránsito complicado en la zona

El siniestro generó demoras durante la hora pico, principalmente sobre calle Independencia, para quienes intentaban circular e incorporarse hacia el oeste.

Mientras se realizaban las tareas para retirar los vehículos de la calzada, las autoridades recomendaron circular con precaución por el sector y, de ser posible, evitar calle Independencia en dirección al sur.

A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales, no se reportaron lesiones de gravedad en los primeros informes del hecho.