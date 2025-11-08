El piropo de Majo a Pedro en las 24 Horas de Todo Corazón: ¿volvió el amor?

En medio de la transmisión solidaria, Majo sorprendió a su compañero con un piropo que generó sonrisas y comentarios.

En medio de la emoción y el entusiasmo que despiertan las 24 Horas de Todo Corazón, hubo un momento que se robó más de una sonrisa. Es que la telenovela de El 9 Televida sumó un nuevo capítulo entre Majo y Pedro.

Las 24 Horas de Todo Corazón siguen a pleno este sábado con unos de los eventos que se están desarrollando en el Parque de la Familia en Las Heras. Durante un móvil en vivo, Peter y Majo, compartieron un divertido intercambio al aire que terminó convirtiéndose en una escena llena de comentarios y risas.

Mientras el periodista se encontraba recorriendo uno de los puestos, la conductora decidió elogiar algo más que la comida. “Peter querido, te ves muy bombón hoy. Está guapo, lo estoy viendo distinto“, lanzó Majo entre risas y halagos.

Con su simpatía habitual, Peter no tardó en responder: “Muchas gracias. Se estima el comentario y se devuelve el doble porque ustedes son los más lindos que hay”.

¿Regresará el amor entre ambos?