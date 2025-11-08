24 Horas de Todo Corazón: en 17 horas se recaudaron más de $120 millones

Mendoza vive el evento solidario más importante de la provincia, las 24 Horas De Todo Corazón. Conocé todos los eventos este sábado y cómo podés colaborar.

Mendoza vive una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón que comenzó este viernes a las 20 y, en las primeras 17 horas de recaudación, ya alcanzó una cifra histórica: $120.510.600 destinados a 21 instituciones mendocinas que participan del programa solidario.

Este encuentro se extiende hasta este sábado a las 20 horas y reúne a miles de mendocinos, organizaciones, artistas y voluntarios con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan.

En las primeras 17 horas se recaudó $120.510.600

Los clásicos costillares, el sello de Godoy Cruz

Este sábado, desde las 10, el Parque San Vicente de Godoy Cruz volverá a llenarse de aromas con los costillares solidarios, una de las actividades más concurridas de las 24 Horas de Todo Corazón.

Como cada año, lo recaudado será destinado a más de 21 instituciones sociales de Mendoza.

El evento contará con la presencia de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha, peñas populares y actividades folklóricas para toda la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Las Heras también se suma con gastronomía y espectáculos

El Parque de la Familia será otra sede clave en esta edición 2025. Desde las 10 de la mañana habrá música en vivo, feria de emprendedores, teatro infantil, exhibiciones de autos Ford Falcón, adiestramiento canino y actividades para adultos mayores. En la propuesta gastronómica se destacan las pizzas de Coronel Rodríguez, empanadas y sándwiches de pernil, sumándose a la campaña solidaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Para quienes deseen colaborar, hay distintas formas de sumarse:

Plataforma online: ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página.

ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página. Código QR: disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular.

disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular. Puntos fijos de recaudación: Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén)

Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén) Transferencia: al alias 24SOLIDARIA.

al alias 24SOLIDARIA. Líneas de contacto: WhatsApp o llamadas al 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización recordaron que, al donar por billetera virtual, la cuenta figura a nombre deMontemar Compañía Financiera, agente recaudador elegido por las instituciones participantes.