El Pato Juan se mudó, se enamoró y ahora se convirtió en papá de 14 patitos

Una historia de resiliencia y ternura que moviliza a vecinos y protectores, con llamados a la adopción responsable de los nuevos integrantes de esta singular familia mendocina.

El Pato Juan se convirtió en un verdadero ícono urbano en la ciudad de Mendoza. Durante mucho tiempo fue la atracción de la peatonal, acompañando a Margarita en su puesto de flores de la avenida San Martín. Su presencia generó simpatía, pero también polémicas: denuncias municipales por supuestas agresiones a mascotas y hasta un desalojo de la vía pública que derivó en una campaña con más de 10.000 firmas para que pudiera regresar.

Tras ese período turbulento, Juan dejó atrás el centro mendocino y se mudó a Maipú, donde su vida cambió por completo. Allí conoció a Juana, la pata que se transformó en su compañera inseparable. El romance entre ambos derivó en una familia numerosa: nada menos que 14 patitos que hoy requieren cuidados especiales y hogares donde puedan crecer en condiciones adecuadas.

La llegada de los patitos abrió un nuevo capítulo: la búsqueda de familias adoptivas. Vecinos y protectores de animales se organizaron para difundir la necesidad de reubicarlos. El objetivo es evitar que queden expuestos a riesgos en espacios públicos y garantizar que cada uno tenga un entorno seguro. La consigna es clara: quienes deseen adoptar deben contar con un lugar apto y asumir la responsabilidad de su cuidado.

Quienes estén interesados en la adopción de patitos en Mendoza pueden acercarsea hablar con Margarita Flores, su cuidadora, que es quién coordina las solicitudes y evalúa las condiciones de los posibles adoptantes. Es fundamental que los hogares dispongan de espacio y acceso a agua, ya que los patos requieren ambientes específicos para desarrollarse de manera saludable.

El caso del Pato Juan no es solo una anécdota simpática: es también un recordatorio sobre la importancia de la convivencia responsable con animales en entornos urbanos. La historia muestra cómo la comunidad mendocina se moviliza frente a situaciones que requieren empatía y compromiso. Adoptar un patito no es un gesto pasajero, sino una decisión que implica cuidado, respeto y dedicación.

Así, el Pato Juan pasó de ser protagonista de denuncias y debates en el centro mendocino a convertirse en padre orgulloso en Maipú. Su historia, marcada por la superación y el afecto, sigue inspirando a quienes creen que la solidaridad puede transformar realidades. Hoy, la invitación está abierta: darle un hogar a uno de sus patitos es sumarse a una causa de responsabilidad y ternura que ya conquistó a Mendoza.