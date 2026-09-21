El Paso Cristo Redentor reabre este lunes tras dos días cerrado por las nevadas

El Paso Cristo Redentor volverá a funcionar este lunes, luego de permanecer cerrado desde el sábado al mediodía por las intensas nevadas y los fuertes vientos en alta montaña. El tránsito quedará habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este lunes a partir de las 16, después de permanecer cerrado durante el sábado, el domingo y parte de esta jornada como consecuencia de las condiciones meteorológicas en la alta montaña de Mendoza. Las intensas nevadas y fuertes vientos obligaron a interrumpir el tránsito internacional durante el fin de semana.

Las Vialidades de Argentina y Chile trabajan para retirar la nieve acumulada y garantizar que la calzada se encuentre en condiciones para el tránsito. Una vez habilitado, el Paso Cristo Redentor funcionará las 24 horas, con circulación para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El cierre del Paso Cristo Redentor complicó el regreso a Chile

El cierre del paso fronterizo tuvo un fuerte impacto en quienes habían viajado a Mendoza durante el fin de semana y esperaban regresar a Chile.

La situación se hizo especialmente visible en la Terminal de Ómnibus, donde durante la mañana se acumuló una gran cantidad de colectivos a la espera de la confirmación oficial de la reapertura.

Muchos pasajeros permanecieron durante varias horas en la terminal, mientras las empresas aguardaban información sobre cuándo podrían comenzar nuevamente los viajes hacia territorio chileno.

Entre los pasajeros había personas que tenían previsto regresar el domingo y debieron postergar el viaje debido al cierre de la frontera.

Algunos pasajeros señalaron que tuvieron que esperar desde temprano para conocer cuándo podrían viajar y manifestaron su malestar por los gastos adicionales que debieron afrontar durante la espera.

También hubo pasajeros que relataron inconvenientes relacionados con el traslado del equipaje y los cambios de colectivo.

Más allá de las dificultades, varios de los viajeros destacaron que habían disfrutado de las celebraciones realizadas en Mendoza durante el fin de semana y que el principal objetivo era poder regresar finalmente a sus hogares.

Paso a Chile: el tránsito volverá a ser normal desde las 16 de este lunes

La apertura anunciada para este lunes permitirá recuperar la circulación por uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile.

El tránsito estará habilitado para vehículos particulares, colectivos y camiones, en ambos sentidos y durante las 24 horas.

Sin embargo, las autoridades mantienen especial atención sobre las condiciones de la alta montaña, debido a que durante esta época del año las nevadas pueden modificar rápidamente el estado de la ruta.

Advierten por nuevas nevadas desde el miércoles

La reapertura de este lunes no significa que el riesgo de nuevos cierres haya desaparecido. De acuerdo con los pronósticos mencionados por las autoridades, podrían registrarse nuevamente precipitaciones en alta montaña desde el miércoles, con posibilidad de nevadas que se extenderían al menos hasta el jueves.

Si las condiciones meteorológicas vuelven a deteriorar la transitabilidad, el Paso Cristo Redentor podría ser cerrado nuevamente como medida preventiva.