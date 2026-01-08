El Paso Cristo Redentor estuvo cerrado este jueves por mal tiempo: ¿cuándo reabriría?

El cruce internacional permanece inhabilitado por el temporal en alta montaña, con fuertes lluvias y desprendimientos del lado chileno. Las autoridades evaluarán este viernes si están dadas las condiciones de seguridad para reabrir el Paso.

El Paso Internacional Cristo Redentor permaneció cerrado este jueves 8 de enero en ambos sentidos de circulación debido a condiciones climáticas adversas en alta montaña, principalmente del lado chileno. Las autoridades confirmaron que la reapertura será evaluada este viernes, en función de la evolución del tiempo.

Desde la Coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que la medida alcanza a todo tipo de vehículos, como consecuencia de un temporal con fuertes lluvias en Chile que provocó desprendimientos de material, derrumbes y riesgo de aludes, lo que impide garantizar una transitabilidad segura.

Ante este escenario, los mendocinos que necesiten viajar a Chile deberán hacerlo por el Paso Pehuenche, que se mantiene habilitado, mientras el tradicional corredor internacional continúa inactivo desde la noche del miércoles.

Si bien del lado argentino no se registraron precipitaciones, las complicaciones en el sector chileno obligaron a un cierre preventivo, una decisión habitual ante este tipo de fenómenos meteorológicos en la cordillera.

Las autoridades indicaron que este viernes se analizará la posible reapertura del Paso Cristo Redentor, siempre y cuando mejoren las condiciones climáticas y se pueda trabajar en la remoción del material acumulado sobre la calzada.

En ese sentido, Vialidad Provincial aguarda el cese del temporal para intervenir en las zonas afectadas y recuperar la transitabilidad. También recomendaron consultar los canales oficiales antes de viajar, ya que el estado de las rutas puede cambiar rápidamente.

Rutas afectadas en Mendoza por las lluvias

El temporal también generó inconvenientes en rutas del sur provincial. Entre las más comprometidas se encuentran la Ruta Provincial 190, que presenta cortes por el desborde de arroyos, y la Ruta 173, que une El Nihuil con Valle Grande, donde se registraron daños importantes.

Las autoridades pidieron extremar la precaución, especialmente en rutas de suelo natural, debido a la presencia de lluvias y tormentas convectivas que se desarrollan en cortos períodos de tiempo.

En paralelo, el Parque Provincial Aconcagua fue afectado por un intenso temporal de nieve, que dejó más de 30 centímetros acumulados en Plaza de Mulas. La situación es monitoreada de manera permanente y se recomienda no transitar por zonas de riesgo hasta que las condiciones mejoren.

Además, fue reprogramada hasta nuevo aviso la apertura de la temporada 2026 de la Reserva Natural Laguna del Diamante, con el objetivo de resguardar la seguridad de los visitantes.