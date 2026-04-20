El Paso Cristo Redentor cerró por nevadas y mal tiempo en la cordillera

Las autoridades dispusieron la interrupción del tránsito en el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile. La medida regirá hasta que mejoren las previsiones en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado este lunes debido a las nevadas y la inestabilidad meteorológica que afectan la cordillera. La decisión busca garantizar la seguridad de los viajeros y se mantendrá hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación.

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que el tránsito quedará interrumpido desde las 12 horas en Uspallata y a partir de las 14 horas en el sector chileno. La medida fue comunicada en conjunto por las autoridades de ambos países, que monitorean la evolución del clima.

Los pronósticos anticipan precipitaciones y acumulación de nieve durante toda la jornada, con mayor intensidad en el sur de Mendoza y en sectores de alta montaña. La visibilidad reducida y el riesgo de hielo en la calzada fueron factores determinantes para ordenar el cierre.

Las autoridades recomendaron a los conductores no iniciar viajes hacia la frontera y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, recordaron que el uso de cadenas para neumáticos es obligatorio en caso de habilitación parcial del paso.

En paralelo, el Paso Pehuenche, ubicado en el sur de Mendoza, también permanece cerrado por las mismas condiciones climáticas, lo que limita las alternativas de cruce hacia Chile y refuerza la necesidad de esperar una mejora en el tiempo.

Según los reportes meteorológicos, se espera que las condiciones comiencen a mejorar hacia la madrugada del martes. Sin embargo, la reapertura dependerá de la evolución del clima y de las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades de ambos países.