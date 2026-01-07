El paraíso natural que está a pocas horas de Mendoza y ya se puede visitar: cómo llegar y cuánto cuesta la entrada

La temporada 2026 de la Laguna del Diamante se inaugura este 8 de enero tras los trabajos de acondicionamiento del camino. El área natural permite acampar, hacer pesca deportiva y disfrutar de uno de los paisajes más impactantes de la provincia ideal para quienes pasan las vacaciones de verano en Mendoza.

Dónde queda la Laguna del Diamante y cómo llegar

La Laguna del Diamante es un espejo de agua de aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, situado a 3.250 metros sobre el nivel del mar, en un entorno de alta montaña dominado por el volcán Maipo, que alcanza los 5.323 metros de altura. Su nombre se debe a la particular forma y a los reflejos que se producen sobre sus aguas cristalinas, que cambian de color según la luz del sol.

Para acceder a la Laguna del Diamante se debe tomar la Ruta Nacional 40 hasta el empalme con la Ruta Provincial 98, que es un camino de ripio que recorre unos 65 kilómetros hasta llegar a la reserva. El trayecto dura unas tres horas y media desde Mendoza capital y se recomienda hacerlo en vehículos altos o con tracción en las cuatro ruedas.

Qué actividades se pueden hacer en la Laguna del Diamante y cuánto sale la entrada

A la Laguna se ingresa desde la Seccional Guardaparque Alvarado y se pueden adquirir los tickets en el turnero de Áreas Naturales Protegidas, que ya se encuentra habilitado. Durante la temporada 2026, los visitantes podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida.

El horario de ingreso para quienes van por el día es de 7 a 17, mientras que quienes pernoctan pueden ingresar hasta las 19. Este esquema rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para visitas diurnas y hasta las 18 para quienes acampen.

Cuánto cuesta la entrada a la Laguna del Diamante

La entrada general para visitas por el día tiene un valor de $7.000, mientras que los residentes de San Carlos abonan $3.500. En tanto, jubilados, menores de 12 años, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas acceden de manera gratuita.

Para quienes opten por la modalidad con acampe, la tarifa diaria también es de $7.000, e incluye la posibilidad de realizar las mismas actividades habilitadas durante el día.

Cómo sacar turno y pagar la entrada

El acceso a la Laguna del Diamante requiere turno previo, que debe gestionarse a través del sistema de Áreas Naturales Protegidas. Allí se selecciona la fecha, la cantidad de personas y la actividad elegida. El pago puede realizarse mediante Mercado Pago o de forma presencial en Pago Fácil, y es un requisito obligatorio para ingresar.

Una vez confirmada la reserva, el titular recibirá por correo electrónico todas las indicaciones que deberá cumplir antes de presentarse el día del turno.

Acá podés sacar las entradas: Laguna del Diamante