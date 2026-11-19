El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader se acerca a su centenario con una agenda especial por la Semana del Patrimonio. Habrá charlas, conciertos y presentaciones gratuitas, además de nuevas donaciones que se incorporarán a su colección.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, uno de los espacios culturales más importantes de Mendoza, atraviesa una etapa de renovación y puesta en valor de cara a un aniversario especial: en 2027 cumplirá 100 años. Con más de 2.000 obras en su colección, el establecimiento fortalece sus tareas de conservación, restauración y difusión artística.

En el marco de la Semana del Patrimonio Mundial, la Dirección de Patrimonio de Mendoza organizó una agenda de actividades gratuitas para acercar el arte y la historia provincial a mendocinos y turistas. La programación incluye charlas, encuentros, presentaciones y un concierto especial, mientras continúan los trabajos internos para preservar el patrimonio de los museos.

Durante la presentación, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó la importancia del Museo Fader y el crecimiento de la cantidad de visitantes. Además, anunció la incorporación de dos nuevas obras donadas por una familia mendocina.

El Museo Fader recibió dos nuevas obras para su colección

Una de las novedades anunciadas durante la Semana del Patrimonio fue la incorporación de obras de los artistas Roberto Cascarini (1895-1990) y Vicente Lahir Estrella (1890-1980), que pasarán a formar parte del patrimonio público provincial.

La firma de las actas de donación post mortem se realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 19.20, en el Museo Fader. De esta manera, las piezas quedarán formalmente incorporadas al repositorio oficial de artes plásticas de Mendoza.

Gareca explicó que las obras pertenecían a una familia mendocina que decidió donarlas para que formaran parte de la colección pública. También destacó el valor artístico del patrimonio que conserva el museo, con trabajos de referentes como Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Raquel Forner, Emilio Pettoruti y Fernando Fader.

Restauración y puesta en valor de las obras de Fernando Fader

Otro de los ejes del trabajo actual es la restauración de la colección de Fernando Fader. Según explicó Gareca, la directora de Patrimonio, Cristina Sonego, lleva adelante tareas de recuperación y conservación de piezas que forman parte de la identidad del museo.

El establecimiento también mantiene una agenda de exposiciones temporarias. Actualmente, sus salas presentan obras de los artistas mendocinos Laura Rudman y Leandro Pintos, con pinturas y esculturas que conviven con la colección permanente.

La puesta en valor del edificio también forma parte de este proceso. Gareca recordó que el museo reabrió sus puertas en 2019, luego de permanecer cerrado durante varios años, tras una importante intervención de recuperación.

Entre los trabajos más recientes mencionó la construcción de sanitarios fuera de la casona histórica. La decisión buscó evitar la presencia de instalaciones húmedas dentro del edificio patrimonial y preservar mejor su estructura original.

Cuántas personas visitan el Museo Fader y cuándo se puede recorrer

El Museo Fader, ubicado en San Martín 3651, Mayor Drummond, se consolidó como uno de los principales espacios culturales de Mendoza. Durante la entrevista, Gareca destacó la cantidad de visitantes que recibe e invitó a los mendocinos a conocer sus salas y jardines.

El funcionario señaló que el museo recibió más de 30.000 visitas durante el último año. Además, recordó que el espacio puede recorrerse de martes a domingos, con excepción de los lunes.

El predio cuenta con jardines y una explanada donde se realizan actividades culturales, como conciertos y presentaciones corales.

Semana del Patrimonio en Mendoza: todas las actividades gratuitas

Durante la Semana del Patrimonio, los museos provinciales mantienen su horario habitual de visita, de 10 a 19. En el Museo Fader, además, se programaron charlas y encuentros especiales a partir de las 19.

La agenda incluye propuestas vinculadas con la historia de los museos, sus colecciones y la presencia del patrimonio mendocino en espacios digitales.

Jueves 19 de noviembre

Conferencia de cierre a cargo del licenciado Pablo Chiavazza, titulada “¿De lo regional a lo universal o de lo universal a lo regional? Breve historia del Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza a través de la documentación museológica de su colección”.

Viernes 20 de noviembre

En el Museo Cornelio Moyano, ubicado en el Parque General San Martín, se presentarán las tres propuestas postuladas para representar a Mendoza a nivel nacional: el acervo del Museo Fader, el Museo Cornelio Moyano y el Archivo Histórico de la Provincia.

Como parte de la programación, el lunes 16 se realizó la presentación del Proyecto Mil e ICOM, a cargo de Laura Ferreyra. La exposición abordó la presencia nacional e internacional del Museo Fader, el Museo Cornelio Moyano y el Archivo Histórico en entornos digitales.

En tanto, el martes 17 tuvo lugar la charla “Museo parque, jardines patrimoniales del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader”, dictada por el licenciado Alberto Ripalta.