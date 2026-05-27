El Mundial llega a la escuela: la DGE permitirá ver los partidos en las aulas y sumará actividades educativas

Los estudiantes mendocinos podrán seguir los encuentros de la Selección argentina en horario escolar y, además, el torneo será utilizado como recurso pedagógico en distintas materias. La propuesta busca transformar la pasión por el fútbol en contenidos interdisciplinarios y valores de convivencia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que los alumnos tendrán la posibilidad de ver los partidos del Mundial 2026, incluso cuando se disputen en horario de clases. La medida apunta a que el evento deportivo funcione como un disparador educativo y no solo como un momento de recreación.

El primer encuentro que se transmitirá en las escuelas será el del 22 de junio frente a Austria, programado a las 14:00 por lo que será en horario escolar. Cada institución decidirá si la proyección se realiza en las aulas o en espacios comunes. En caso de que Argentina avance a instancias eliminatorias, se mantendrá el mismo criterio: los partidos podrán verse en la escuela, pero no habrá suspensión de clases.

La propuesta de la DGE busca que el Mundial se convierta en un recurso interdisciplinario. En Lengua, se trabajará con crónicas deportivas y producción de textos; en Matemática, con estadísticas de partidos y porcentajes de posesión; en Ciencias Sociales, con la geografía de los países participantes y la historia de los mundiales; y en Educación Física, con actividades vinculadas al fútbol y valores como cooperación y trabajo en equipo. También se prevén proyectos en Arte, con producciones plásticas y musicales inspiradas en la Copa del Mundo.

“Queremos que el Mundial sea una oportunidad para aprender desde la motivación que genera en los chicos”, señalaron desde la DGE. La idea es capitalizar el entusiasmo por la Selección para fortalecer la participación en clase y el compromiso con los contenidos.

La iniciativa también apunta a reforzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia, aprovechando un evento que moviliza a millones de personas en todo el mundo. Así, la escuela se transforma en un espacio donde la pasión por la Selección se combina con el aprendizaje y la formación en valores.

Los horarios de los partidos de Argentina en la fase de grupos son los siguientes:

Argentina vs Argelia : 16 de junio, 22:00 (Kansas City).

: 16 de junio, 22:00 (Kansas City). Argentina vs Austria : 22 de junio, 14:00 (Dallas).

: 22 de junio, 14:00 (Dallas). Argentina vs Jordania: 27 de junio, 23:00 (Dallas).

De esta manera, el Mundial 2026 no solo será un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para que los estudiantes mendocinos aprendan contenidos escolares desde una perspectiva innovadora y motivadora.