El Ministerio Público Fiscal busca fiscales para Mendoza: cómo podés anotarte

El Ministerio Público Fiscal abrió un concurso para cubrir cargos de Ayudante Fiscal en toda la provincia y habilitó las inscripciones del 24 al 28 de noviembre, con evaluaciones previstas para diciembre.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó un nuevo Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir cargos vacantes de Ayudante Fiscal en las cuatro Circunscripciones Judiciales de la provincia. La convocatoria está dirigida exclusivamente a profesionales del Derecho con al menos un año de ejercicio comprobable.

Inscripción para ser fiscal: del 24 al 28 de noviembre

El período de inscripción estará habilitado desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de noviembre, y los interesados deberán completar el trámite únicamente a través del sitio oficial del MPF, en la sección Concursos. Toda la documentación requerida deberá cargarse de forma digital antes de avanzar hacia las siguientes etapas evaluativas.

Además, el organismo informó que todas las notificaciones, fechas y resultados vinculados al concurso se publicarán en la página web oficial y también serán enviados por correo electrónico a la dirección personal declarada al momento de la inscripción.

Vacantes en todas las circunscripciones

La convocatoria se formalizó mediante la Resolución N.º 685/25 de la Procuración General. Actualmente, el MPF registra vacantes de la categoría Funcionarios y Personal Jerárquico – inspector de Justicia (clase 03), con funciones de Ayudante Fiscal en la totalidad del territorio provincial.

Este rol es considerado estratégico para el funcionamiento de las investigaciones penales y se desempeña exclusivamente en Oficinas Fiscales.

Etapas del concurso

Quienes cumplan con los requisitos de admisión deberán atravesar:

Dos evaluaciones eliminatorias: un examen escrito y otro oral.

Evaluación de salud física y psicolaboral: de carácter valorativo no vinculante.

El examen escrito se realizará en el Salón de Actos “Dr. Gonzalo Nazar” entre el 9 y el 12 de diciembre, en horarios de 8:30 y 21. El examen oral será del 15 al 19 de diciembre, de 8:30 a 20:30, en el mismo salón ubicado en el cuarto piso del edificio de calle Plantamura y San Felipe, en Ciudad.

Fiscales: ¿cuáles son los requisitos?

Los postulantes deberán contar con amplia disponibilidad horaria, ya que el cargo se desempeña bajo el régimen del Código Procesal Penal, con jornadas de ocho horas diarias, días hábiles e inhábiles, y turnos rotativos (mañana, tarde y noche).

También se requiere predisposición para trabajar en equipo, afrontar tareas bajo presión y brindar atención al público.

Documentación obligatoria para inscribirse