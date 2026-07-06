El Metrotranvía llegará hasta el Parque Benegas: cuándo se habilita el nuevo tramo en Godoy Cruz

La Provincia confirmó que en octubre quedará operativo un nuevo tramo del Metrotranvía hasta el Parque Benegas. Además, avanzan las obras hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo, junto con la incorporación de nuevos paradores inteligentes.

El Metrotranvía de Mendoza continúa avanzando con su proceso de expansión y ya tiene fecha para una de las inauguraciones más esperadas. El Gobierno provincial confirmó que en octubre de 2026 quedará habilitado el nuevo tramo que llegará hasta el Parque Benegas, en Godoy Cruz, como parte de la ampliación de la red hacia Luján de Cuyo.

La puesta en funcionamiento de este sector será una inauguración parcial mientras continúan las obras de extensión hacia el sur del Gran Mendoza y hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, dos proyectos que presentan un importante nivel de avance.

Cuándo comenzará a funcionar el Metrotranvía hasta el Parque Benegas

La confirmación fue realizada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario provincial anunció que el servicio llegará hasta el Parque Benegas durante octubre, permitiendo ampliar el recorrido actual y mejorar la conectividad para miles de usuarios del área metropolitana.

La habilitación forma parte del cronograma de inauguraciones parciales previstas antes de la finalización total de la ampliación hacia Luján de Cuyo, cuya conclusión está proyectada para el último trimestre de 2027.

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Cómo avanzan las obras del Metrotranvía en Mendoza

Desde el Ejecutivo provincial informaron que tanto la extensión hacia Luján de Cuyo como la obra que conectará con el Aeropuerto El Plumerillo registran un avance cercano al 74%.

Uno de los puntos clave del proyecto será la transformación de la Estación Mendoza, que funcionará como un gran centro de conexión para los distintos recorridos.

Allí confluirán las formaciones provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, mientras que desde ese punto partirán los servicios hacia la Ciudad de Mendoza, Las Heras y el aeropuerto.

Como parte de las obras, ya comenzó la construcción de un nuevo andén en la Estación Mendoza. Ese espacio permitirá recibir las unidades que lleguen desde el sur del Gran Mendoza y facilitará el trasbordo hacia el servicio que unirá directamente la capital con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Según explicó Natalio Mema, el recorrido hacia la terminal aérea será prácticamente expreso, sin detenerse en todas las estaciones intermedias, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje.

La previsión oficial es que esa obra quede finalizada durante 2027, aunque antes se irán habilitando distintos sectores, como el tramo hasta el Parque Benegas.

Además, la infraestructura permitirá, en el futuro, adaptar la red para que pueda compartir la misma trocha con un eventual tren de cercanía, una alternativa que el Gobierno analiza a largo plazo.

Nuevos paradores inteligentes para mejorar el servicio

En paralelo con la expansión de la red, el Gobierno provincial continúa incorporando paradores inteligentes, equipados con tecnología para agilizar el acceso y reforzar la seguridad.

Las nuevas estaciones cuentan con:

Molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante SUBE , tarjetas o códigos QR.

para validar el pasaje mediante , tarjetas o códigos QR. Cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de emergencias 911.

conectadas al sistema de emergencias 911. Tecnología de reconocimiento de movimientos sospechosos.

Sectores de preembarque que agilizan el ascenso de los pasajeros.

Según datos oficiales, este sistema permitió incrementar cerca de un 20% el pago efectivo del boleto, reducir la evasión y mejorar la experiencia de viaje.

Actualmente ya funcionan 20 paradores inteligentes distribuidos entre Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras y Maipú, y se prevé que continúen sumándose nuevas estaciones a medida que avance la ampliación del servicio.