El Manzano Histórico se cubrió de nieve: Así amaneció este jueves el Valle de Uco 

El Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, amaneció este jueves cubierto de nieve, especialmente en el tramo de la Ruta Provincial 94. Se trata de un camino de montaña sin pavimentar, con suelo natural, donde la acumulación de nieve y las lluvias recientes complican el tránsito vehicular.

Desde Vialidad Provincial informaron que durante la madrugada se registraron precipitaciones débiles en la zona del Manzano, que continuaron de forma intermitente durante la mañana. Aunque la acumulación fue baja debido a las lluvias, las condiciones siguen siendo adversas en la zona cordillerana.

Las rutas 89 y 94, principales accesos al Manzano Histórico, están habilitadas, pero requieren transitar con extrema precaución. El barro y la presencia de hielo en sectores específicos hacen que el manejo sea riesgoso. En especial, se solicita atención a partir del paso de los Puntanos hasta el Cristo, donde se detectó mayor presencia de nieve.

Además, se reporta presencia de nieve en otras zonas del Valle de Uco, como el paraje La Carrera en Tupungato y sectores altos de Luján de Cuyo, como Vallecitos, donde es obligatorio el uso de cadenas desde el refugio Don Bosco hacia arriba.

El pronóstico meteorológico indica que la situación comenzará a mejorar hacia la tarde-noche de hoy, con una baja en la nubosidad y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 2°C el viernes. Durante el fin de semana, se espera un leve ascenso térmico y condiciones más estables.

Mientras persista el mal tiempo, las autoridades piden evitar traslados innecesarios a zonas de montaña y consultar el estado de rutas antes de salir.