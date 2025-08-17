El Mago Matus sorprendió con una ilusión impactante en El Gran Día

El reconocido ilusionista impactó con un show en plena luz del día, rodeado de espectadores en el marco de El Gran Día.

Desde Córdoba, el reconocido Mago Matus se sumó a la transmisión especial de El Gran Día y dejó sin aliento al público con una de sus ilusiones más espectaculares: Slicer.

La presentación se realizó en plena luz del día, en el centro de la ciudad y rodeado de espectadores que no podían creer lo que veían. Esa particularidad le dio un marco aún más especial al truco, ya que la magia suele desplegarse en escenarios oscuros, donde la luz favorece al misterio.

Gracias a la transmisión de Canal 9 Televida, mendocinos y cordobeses pudieron disfrutar en simultáneo del show del mago, que combinó talento, riesgo y una puesta en escena a la altura de los grandes espectáculos internacionales.

Con este número, El Gran Día sumó uno de los momentos más impactantes de la jornada, integrando magia a este día tan especial.

Más magia en El Gran Día

Matus se ha destacado internacionalmente, recorriendo Asia, Europa, India y Estados Unidos, y dejando su marca con ilusiones que desafían la lógica y el asombro. Su estilo combina creatividad, riesgo y espectáculo, consolidándolo como uno de los magos más innovadores y virales del mundo.

En esta oportunidad, sorprendió con la aparición de Robotina, un personaje híbrido con piernas humanas y torso de robot, que recorrió las calles y sumó un toque futurista a su espectáculo.

La carrera del Mago Matus

Matías Martínez, conocido artísticamente como Mago Matus, nació en Rosario en 1981 y descubrió su pasión por la magia a los 8 años. A los 18 años se destacó al ganar el primer premio en Magia Escénica en Córdoba, marcando el inicio de una carrera profesional que lo llevaría a escenarios y congresos de todo el país.

Se consolidó con temporadas teatrales exitosas en Villa Carlos Paz, donde presentó su show futurista “Delirium”, con más de 500 funciones anuales, y participó en programas de televisión destacados, como “ShowMatch” en 2005. Su estilo vanguardista lo llevó a realizar ilusiones impactantes, incluyendo escapatorias en altura, desaparición de un camión de caudales y levitaciones sin red de contención.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, como “Mago del Año” en 2015 y premios internacionales como Fantasio, Flasoma y Estrella Concert, además de representar a Argentina en competencias internacionales de magia.

Recientemente, Matus participó en la final de Got Talent Argentina 2023, fue invitado a la versión chilena del programa en 2024 y prepara su próximo espectáculo ÉPICO junto a Willy Magia para la temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz.