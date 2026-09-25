“Él jugaba todos los días acá”: emotivo homenaje a Leonel, el niño de 7 años asesinado en Las Heras

En el día en que hubiese cumplido 8 años, familiares, amigos y vecinos de Villa Junín se reunieron para recordar a Leonel Ortiz, el niño asesinado durante una balacera. La canchita donde jugaba todos los días llevará su apodo, “El Cachumba”, como símbolo de memoria para toda la comunidad.

El barrio Villa Junín, en Las Heras, volvió a reunirse alrededor de la memoria de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras recibir disparos durante un ataque contra una vivienda. Este viernes, justamente el día en que hubiese cumplido 8 años, familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos participaron de un emotivo homenaje en la canchita de tierra donde solía jugar todos los días.

Después de distintas gestiones realizadas por los vecinos y la familia, se confirmó que la cancha del barrio será identificada como “El Cachumba”, en homenaje a Leonel. El espacio tenía un significado especial para el niño. Allí jugaba habitualmente con otros chicos y compartía buena parte de sus tardes.

“Esta canchita jugaba él todos los días acá y estoy agradecida que le han puesto el nombre de él”, expresó su madre durante el homenaje.

La decisión busca que el recuerdo del niño permanezca ligado a un lugar donde pasó buena parte de su infancia y apunta a que el espacio pueda convertirse en un punto de encuentro para los chicos del barrio, con actividades deportivas y comunitarias.

Durante la jornada se realizó además una suelta de globos blancos, en uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Durante el homenaje se leyó un mensaje que sintetizó el significado que tendrá la cancha para la comunidad.

“Leonel era muy importante para este barrio. Por eso esta cancha llevará su nombre, porque queremos que cada vez que acá haya un partido, una actividad, un encuentro, un taller o simplemente chicos compartiendo, Leo siga estando de alguna manera”, expresaron.

Para los vecinos, la intención es que el lugar pueda recuperar progresivamente su función como espacio de recreación.

La familia también destacó la importancia de que los niños puedan volver a contar con una cancha limpia y con iluminación. “Estamos re tristes por un lado porque Leonel no está, porque siempre los chicos vamos a estar recordando cada vez que vengamos a la cancha”, expresó una de las personas que participó del homenaje.

El dolor de la familia y el reclamo de mayor seguridad

La familia de Leonel continúa atravesando un profundo dolor desde el crimen. Sus allegados aseguraron que Villa Junín ya no es la misma después de lo ocurrido y reclamaron que se mantenga la presencia policial para garantizar la seguridad de quienes viven en la zona.

“Estoy destrozada por dentro”, expresó la mamá del niño al recordar lo sucedido.

Los vecinos también señalaron que la violencia modificó la vida cotidiana del barrio y pidieron que las medidas de seguridad no se limiten a los días posteriores al crimen. El reclamo apunta especialmente a que los niños puedan volver a utilizar los espacios públicos sin quedar expuestos a situaciones de violencia.

Qué se sabe de la causa por el crimen de Leonel

Mientras la comunidad homenajeaba al niño, la investigación por su asesinato continúa avanzando. Por el crimen de Leonel Ortiz hay cuatro personas imputadas por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

El primer acusado fue Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, señalado por los investigadores como presunto autor material de los disparos.

En las últimas horas se sumaron otros tres imputados: Ticiana Yamil Cabrera, de 21 años; Marcos Ernesto Castillo, de 22; y un adolescente de 17 años cuya identidad permanece reservada por tratarse de un menor.

La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien busca establecer cuál fue el rol que tuvo cada uno de los acusados en el ataque.

De acuerdo con la hipótesis que investiga la Justicia, el episodio estaría relacionado con un conflicto previo por un supuesto robo. Según esa línea de investigación, horas después del hecho que habría originado el conflicto, un grupo de personas llegó hasta la vivienda de la familia Ortiz y efectuó múltiples disparos.

El ataque ocurrió el 14 de septiembre. Leonel recibió impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, pero murió como consecuencia de las heridas. Su hermano también resultó lesionado.

La Justicia intenta determinar ahora cómo se organizó el ataque, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los cuatro imputados.