El IPV lanzó un plan de viviendas para clase media: cuáles son los requisitos y cuándo abren las inscripciones

El nuevo programa del Instituto Provincial de la Vivienda busca facilitar el acceso a la casa propia para familias mendocinas que hoy alquilan. El Estado financiará parte del proyecto y las cuotas podrían rondar los $600.000 mensuales.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) presentó una nueva línea habitacional destinada a la clase media de Mendoza, con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia a través de un esquema de financiamiento mixto. Se trata de una articulación pública- privada donde el IPV financiará el 40% de la vivienda al desarrollador. Por otro lado, el adjudicatario deberá pagar el 10% de la vivienda para entrar. Luego le devolverá el crédito en cuotas y en un plazo de hasta 20 años al desarrollador que construyo la casa.
El programa, denominado Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, estará financiado con fondos del resarcimiento y apunta especialmente a familias con ingresos formales que actualmente alquilan y no califican para otros planes sociales.
La iniciativa contempla viviendas terminadas, ubicadas en zonas urbanas de toda la provincia y con posibilidad de financiación de hasta 20 años.
Cómo será el nuevo plan del IPV para acceder a una vivienda
El esquema funcionará mediante una articulación público-privada. Según detallaron desde el organismo, el IPV financiará hasta el 40% del valor de la vivienda al desarrollador privado, mientras que el adjudicatario deberá aportar un anticipo mínimo del 10%.
El porcentaje restante será cubierto por el sector privado, que además será el encargado de financiar al comprador final. Desde el IPV explicaron que el crédito no será otorgado directamente a la familia adjudicataria, sino al desarrollador encargado de construir las viviendas. “El que devuelve el dinero al IPV es el desarrollador y luego éste financia al beneficiario”, señalaron desde el organismo.
Cuál será el valor máximo de las viviendas
El programa tendrá un valor tope de referencia de $130 millones por unidad habitacional. En caso de proyectos más costosos, el aporte estatal seguirá limitado a ese monto.
Si la vivienda vale menos, el IPV aportará el 40%. Si supera ese valor, el financiamiento estatal quedará topeado en los $130 millones.
Además, los proyectos deberán incluir:
- Terreno
- Urbanización
- Infraestructura completa
- Vivienda terminada
Las propuestas serán seleccionadas a través de concursos públicos para desarrolladores privados.
Cuáles son los requisitos para acceder al plan del IPV
El nuevo programa estará destinado a personas solas o grupos familiares que cumplan determinadas condiciones establecidas por el IPV.
Entre los principales requisitos aparecen:
- Pueden acceder personas solas o grupos familiares
- Que sea destinado a Vivienda única
- Ingresos superiores a 5 salarios mínimos es decir que la familia debe cobrar por lo menos, más de $1.800.000.
Cómo serán las viviendas para clase media
Las casas deberán cumplir con parámetros mínimos definidos por el IPV. Entre las características establecidas se encuentran:
- Viviendas de al menos 60 metros cuadrados
- Dos dormitorios
- Cocina-comedor
- Baño completo
- Posibilidad de desarrollos individuales o colectivos
Además, los emprendimientos podrán tener entre 5 y 30 unidades habitacionales, lo que permitirá la participación de distintos tamaños de desarrolladores de Mendoza.
Cuánto habrá que pagar por mes
El financiamiento podrá extenderse hasta 20 años y las cuotas estarán atadas al sistema UVA más la tasa del Banco Nación.
Actualmente, la tasa estimada rondaría:
- UVA + 6% del Banco Nación
- Hasta un 2% adicional aplicado por el desarrollador
Según las primeras estimaciones oficiales, las cuotas mensuales podrían ubicarse cerca de los $600.000.
Cuándo abrirán las inscripciones
Desde el organismo indicaron que la inscripción podría habilitarse entre mayo y junio, una vez que finalice el proceso de adjudicación de proyectos habitacionales.