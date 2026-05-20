El IPV lanzó un plan de viviendas para clase media: cuáles son los requisitos y cuándo abren las inscripciones

El nuevo programa del Instituto Provincial de la Vivienda busca facilitar el acceso a la casa propia para familias mendocinas que hoy alquilan. El Estado financiará parte del proyecto y las cuotas podrían rondar los $600.000 mensuales.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) presentó una nueva línea habitacional destinada a la clase media de Mendoza, con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia a través de un esquema de financiamiento mixto. Se trata de una articulación pública- privada donde el IPV financiará el 40% de la vivienda al desarrollador. Por otro lado, el adjudicatario deberá pagar el 10% de la vivienda para entrar. Luego le devolverá el crédito en cuotas y en un plazo de hasta 20 años al desarrollador que construyo la casa.

El programa, denominado Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas, estará financiado con fondos del resarcimiento y apunta especialmente a familias con ingresos formales que actualmente alquilan y no califican para otros planes sociales.

La iniciativa contempla viviendas terminadas, ubicadas en zonas urbanas de toda la provincia y con posibilidad de financiación de hasta 20 años.

Cómo será el nuevo plan del IPV para acceder a una vivienda

El esquema funcionará mediante una articulación público-privada. Según detallaron desde el organismo, el IPV financiará hasta el 40% del valor de la vivienda al desarrollador privado, mientras que el adjudicatario deberá aportar un anticipo mínimo del 10%.

El porcentaje restante será cubierto por el sector privado, que además será el encargado de financiar al comprador final. Desde el IPV explicaron que el crédito no será otorgado directamente a la familia adjudicataria, sino al desarrollador encargado de construir las viviendas. “El que devuelve el dinero al IPV es el desarrollador y luego éste financia al beneficiario”, señalaron desde el organismo.

Cuál será el valor máximo de las viviendas

El programa tendrá un valor tope de referencia de $130 millones por unidad habitacional. En caso de proyectos más costosos, el aporte estatal seguirá limitado a ese monto.

Si la vivienda vale menos, el IPV aportará el 40%. Si supera ese valor, el financiamiento estatal quedará topeado en los $130 millones.

Además, los proyectos deberán incluir:

Terreno

Urbanización

Infraestructura completa

Vivienda terminada

Las propuestas serán seleccionadas a través de concursos públicos para desarrolladores privados.

Cuáles son los requisitos para acceder al plan del IPV

El nuevo programa estará destinado a personas solas o grupos familiares que cumplan determinadas condiciones establecidas por el IPV.

Entre los principales requisitos aparecen:

Pueden acceder personas solas o grupos familiares

Que sea destinado a Vivienda única

Ingresos superiores a 5 salarios mínimos es decir que la familia debe cobrar por lo menos, más de $1.800.000.

Cómo serán las viviendas para clase media

Las casas deberán cumplir con parámetros mínimos definidos por el IPV. Entre las características establecidas se encuentran:

Viviendas de al menos 60 metros cuadrados

Dos dormitorios

Cocina-comedor

Baño completo

Posibilidad de desarrollos individuales o colectivos

Además, los emprendimientos podrán tener entre 5 y 30 unidades habitacionales, lo que permitirá la participación de distintos tamaños de desarrolladores de Mendoza.

Cuánto habrá que pagar por mes

El financiamiento podrá extenderse hasta 20 años y las cuotas estarán atadas al sistema UVA más la tasa del Banco Nación.

Actualmente, la tasa estimada rondaría:

UVA + 6% del Banco Nación

Hasta un 2% adicional aplicado por el desarrollador

Según las primeras estimaciones oficiales, las cuotas mensuales podrían ubicarse cerca de los $600.000.

Cuándo abrirán las inscripciones

Desde el organismo indicaron que la inscripción podría habilitarse entre mayo y junio, una vez que finalice el proceso de adjudicación de proyectos habitacionales.