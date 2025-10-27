El IPV entregó dos nuevos barrios: cuál es el único programa que tiene inscripciones abiertas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abiertas las inscripciones para el programa “Construyo Mi Casa”, una alternativa accesible para quienes buscan construir su vivienda propia en Mendoza. Las cuotas van desde $278.890 hasta $596.870.

En un contexto donde acceder a un crédito hipotecario bancario resulta casi imposible para muchas familias mendocinas, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa ofreciendo alternativas con condiciones flexibles y accesibles. Entre ellas, el programa “Construyo Mi Casa”, que en octubre de 2025 mantiene abiertas sus inscripciones y se posiciona como una de las principales opciones para quienes desean construir su vivienda propia en la provincia.

Durante el mes de octubre, el IPV también celebró la entrega de dos nuevos barrios en Guaymallén: la tercera etapa del Barrio El Prado y el Barrio Las Tacas, ambos ejecutados bajo el programa IPV Mi Casa.

El IPV entregó dos nuevos barrios en Guaymallén

En Buena Nueva, sobre calle Triunvirato, el Barrio El Prado (3ª etapa) sumó 24 viviendas, de las cuales 12 ya fueron entregadas. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina-lavadero y baño, además de una vivienda adaptada para personas con discapacidad. Las casas fueron construidas con tecnología industrializada Cassaforma, que garantiza eficiencia, rapidez y sostenibilidad.

Por su parte, el Barrio Las Tacas, ubicado en calle Elpidio González (San Francisco del Monte), suma 18 viviendas construidas por CACSA SA. Este complejo combina dúplex y departamentos de dos y tres dormitorios, con servicios completos de gas natural, cloacas y red eléctrica.

Créditos del IPV: cuotas y requisitos del programa “Construyo Mi Casa”

El programa “Construyo Mi Casa” permite que cada beneficiario construya una vivienda a su gusto y necesidad, con montos y cuotas ajustados según la superficie.

Cuotas actualizadas (octubre 2025):

55 m²: $278.890 (ingreso mínimo: $1.394.451)

(ingreso mínimo: $1.394.451) 69 m²: $321.226 (ingreso mínimo: $1.606.132)

(ingreso mínimo: $1.606.132) 80 m²: $358.116 (ingreso mínimo: $1.790.584)

(ingreso mínimo: $1.790.584) 100 m²: $425.064 (ingreso mínimo: $2.125.323)

(ingreso mínimo: $2.125.323) 120 m²: $524.324 (ingreso mínimo: $2.621.620)

(ingreso mínimo: $2.621.620) 140 m²: $596.870 (ingreso mínimo: $2.984.350)**

Los créditos están pensados para vivienda única y requieren que el solicitante posea un terreno o lo adquiera dentro de los 36 meses de ahorro previo (cuando va pagando las cuotas), una vez que finalice este periodo accede al crédito para empezar a construir. El lote debe contar con servicios básicos (luz y agua), y en caso de estar en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del plan de 80 m².

Cómo inscribirse al crédito del IPV en Mendoza y cuáles son los requisitos

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del IPV. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el organismo realiza un análisis de los requisitos y evalúa la aptitud del terreno declarado.

Ingreso Familiar Mínimo: $1.394.451 a $22.984.350

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

Podés inscribirte acá: IPV Construyo Mi Casa