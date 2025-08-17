El Gran Día también se vive en redes: cómo participar desde Instagram

El festejo del Día del Niño también se traslada a las redes: conocé las consignas en Instagram y sumate a los sorteos de El Gran Día.

Comenzó la celebración del Día del Niño y no solo estará en la pantalla de Canal 9 Televida y en el parque San Vicente y Parque Central, sino también en las plataformas digitales.

A través de Instagram, los seguidores del canal podrán sumarse con consignas especiales y participar por importantes premios.

Desde esta semana se publicaron distintos posteos interactivos para que cada uno comparta recuerdos y anécdotas de su niñez. Las consignas son tres:

¿A qué olía tu infancia?

¿Qué programa te hacía correr al televisor?

¿A qué jugabas cuando tenías la edad de tus hijos?

Los posteos están fijados en la cuenta oficial de Instagram de Canal 9 Televida, donde todos pueden dejar sus comentarios. Las mejores respuestas tendrán la posibilidad de llevarse grandes premios durante la transmisión de El Gran Día.

De esta manera, la fiesta se amplía más allá de la pantalla y los escenarios en vivo, integrando a miles de mendocinos a través de las redes sociales.