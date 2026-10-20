El Gobierno remata utilitarios desde $600000: ¿cómo participar?

El remate incluye nueve vehículos de las marcas Fiat, Peugeot, Renault y Ford, además de unas 111 rampas utilizadas en las campañas antigranizo. La subasta será online, con precios base desde los $600.000 y cierre previsto para el 12 de noviembre.

El Gobierno de Mendoza realizará una subasta pública online de vehículos y materiales que pertenecen al Ministerio de Producción. El remate incluye utilitarios, camionetas y alrededor de 111 rampas utilizadas en las campañas antigranizo, con precios base desde los $600.000.

La subasta estará a cargo de la martillera pública María Manucha y se desarrollará a través de plataformas digitales. El cierre está previsto para el 12 de noviembre de 2026, a las 11, según el aviso publicado en el Boletín Oficial.

La oferta incluye nueve vehículos y un lote de rampas utilizadas en las campañas antigranizo. Entre los rodados hay unidades de las marcas Fiat, Peugeot, Renault y Ford, con modelos fabricados entre 1984 y 2008.

Uno de los lotes más numerosos reúne aproximadamente 111 rampas TKB-040, que tienen un peso estimado de 280 kilos cada una. De acuerdo con las condiciones del remate, estos elementos poseen valor residual por su material ferroso y el comprador deberá hacerse cargo de su desarme.

Cuáles son los precios base de la subasta

Los valores iniciales varían según el lote. Las bases informadas son las siguientes:

Lote 1: alrededor de 111 rampas antigranizo y varias camionetas y utilitarios dados de baja, con una base de $1.600.000.

alrededor de 111 rampas antigranizo y varias camionetas y utilitarios dados de baja, con una base de $1.600.000. Lote 2: Fiat Fiorino 1.3 MPI, con una base de $600.000.

Lote 3: Fiat Fiorino Fire, con una base de $600.000.

Fiat Fiorino Fire, con una base de $600.000. Lote 4: Fiat Fiorino 1.3 MPI, con una base de $600.000.

Fiat Fiorino 1.3 MPI, con una base de $600.000. Lote 5: Peugeot Partner, modelo 2006, con una base de $800.000.

Lote 6: Renault Kangoo, modelo 2005, con una base de $700.000.

Renault Kangoo, modelo 2005, con una base de $700.000. Lote 7: Renault Kangoo, modelo 2005, con una base de $700.000.

Renault Kangoo, modelo 2005, con una base de $700.000. Lote 8: Renault Kangoo Auth Plus, modelo 2008, con una base de $850.000.

Lote 9: Ford F-100, modelo 1986, con una base de $1.250.000.

Ford F-100, modelo 1986, con una base de $1.250.000. Lote 10: Ford F-100, modelo 1986, con una base de $1.250.000.

Los montos corresponden a los precios de partida y no necesariamente al valor final de venta, ya que los bienes se adjudicarán al mejor postor. Además, la aprobación de cada operación quedará sujeta a la decisión del Ministerio de Producción.

El gobierno provincial avanza con un cambio en las reglas para adjudicar derechos sobre áreas mineras vacantes. El nuevo pliego elaborado por Impulsa Mendoza estableció las condiciones para seleccionar a los interesados mediante concursos públicos, con ofertas comparables, programas de trabajo…

Cómo participar de la subasta online

Las personas interesadas deberán registrarse y seguir las instrucciones disponibles en el portal de subastas. La puja se realizará de manera electrónica durante un período de diez días hábiles, sin interrupciones entre el inicio y el cierre del procedimiento.

La inscripción y las condiciones de participación pueden consultarse en el sitio Manucha Subastas.

Una vez aprobada la adjudicación, los compradores tendrán cinco días para cancelar el precio de venta y abonar los cargos correspondientes. A esos importes se suman la comisión de la martillera, el servicio de gestión del portal y los sellados que correspondan.

Los vehículos se entregarán una vez completado el pago y, cuando corresponda, la transferencia de dominio. Los gastos de traslado y los trámites asociados estarán a cargo de los compradores.

Cuándo y dónde se podrán ver los bienes

El cronograma de exhibición contempla distintas fechas y lugares, según el lote:

30 de octubre: parte del lote 1, en la Dirección de Contingencias Climáticas, ubicada en Viamonte 1000, San Martín, de 10 a 12.

parte del lote 1, en la Dirección de Contingencias Climáticas, ubicada en Viamonte 1000, San Martín, de 10 a 12. 2 de noviembre: parte del lote 1 y los lotes 2, 3, 4, 5 y 8, en Boulogne Sur Mer 3050, Ciudad de Mendoza, de 11 a 12.

parte del lote 1 y los lotes 2, 3, 4, 5 y 8, en Boulogne Sur Mer 3050, Ciudad de Mendoza, de 11 a 12. 4 de noviembre: lotes 7 y 9, en La Llave, sobre la Ruta Provincial 160, frente a la estación transformadora de EDEMSA, en San Rafael, de 11 a 12.

Los bienes se rematarán en el estado en que se encuentran, por lo que las condiciones establecen que no se admitirán reclamos posteriores por faltantes o defectos. Para obtener información adicional, los interesados pueden comunicarse con la martillera a través de los canales publicados en su sitio web.