El Gobierno destina un fondo millonario para los artistas de la Vendimia 2026

El acto central de “90 cosechas de una misma cepa” se llevará a cabo el 7 de marzo y tendrá una sola repetición.

El Gobierno de Mendoza confirmó una inversión superior a 1.745 millones de pesos para la contratación de artistas que participarán en la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia “90 cosechas de una misma cepa” y en los actos que integran el calendario oficial de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 2941, firmado el 23 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero de este año.

La decisión busca garantizar la presencia de bailarines, músicos, actores, acróbatas y artistas con discapacidad, quienes darán vida al espectáculo central y a la repetición de la fiesta, además de otros eventos vendimiales. El Acto Central se realizará el 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day, con una única repetición prevista para el día siguiente.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, fue la encargada de solicitar la previsión presupuestaria. El objetivo es asegurar que la Vendimia mantenga su nivel artístico y continúe siendo un atractivo cultural y turístico de alcance nacional e internacional.

El proceso de contratación se llevó adelante mediante una convocatoria pública, con evaluación de aspectos administrativos y legales. De esta manera, se busca garantizar transparencia y diversidad en la participación, además de brindar oportunidades a profesionales locales que cada año esperan ser parte de la celebración.

La norma oficializada detalla que la suma asignada será utilizada exclusivamente para la contratación de artistas, con la imputación presupuestaria correspondiente al año 2026. La Tesorería de la Subsecretaría de Cultura tendrá a su cargo la ejecución del gasto.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es reconocida como uno de los principales eventos culturales del país, con un impacto económico que trasciende lo artístico. Cada edición moviliza al sector turístico, gastronómico y comercial, generando empleo y posicionando a Mendoza como epicentro de la vitivinicultura argentina.