El EMOP convocó a una audiencia pública para revisar los costos del transporte público. El pasaje del Gran Mendoza cuesta actualmente $1.680 y el nuevo cuadro tarifario podría entrar en vigencia durante los primeros meses de 2027.

El pasaje de colectivo en Mendoza podría volver a aumentar. El Gobierno provincial inició el procedimiento formal para analizar una actualización de las tarifas del transporte público, con una audiencia pública prevista para el 21 de diciembre. Aunque todavía no hay un porcentaje definido ni una decisión sobre el incremento, el proceso abre la puerta a una nueva suba que podría llegar en los primeros meses de 2027.

La convocatoria fue oficializada por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La instancia permitirá revisar los costos del sistema y evaluar los informes técnicos elaborados por el organismo y las empresas prestadoras del servicio.

La revisión contempla el transporte urbano del Gran Mendoza, los recorridos provinciales de media y larga distancia y también el sistema de bicicletas públicas Bicitran.

Cuándo será la audiencia pública por el aumento del colectivo

Según el cronograma establecido por el EMOP, la audiencia pública se realizará el lunes 21 de diciembre de 2026, desde las 9, en la Sala Vilma Rúpulo del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén.

Como instancia previa, el Órgano Consultivo sesionará el 10 de diciembre.

Quienes quieran participar como oradores o presentar opiniones técnicas podrán inscribirse hasta el 16 de diciembre inclusive. Para hacerlo, deberán enviar un correo electrónico a mesadeentrada@emop.com.ar con nombre completo, número de teléfono celular y dirección de correo electrónico.

La audiencia no significa que el boleto vaya a aumentar automáticamente. Se trata de una instancia legal obligatoria para analizar los costos y las exposiciones antes de que el Ejecutivo provincial tome una decisión.

Cómo se calcula cuánto debería costar el boleto

El análisis tendrá en cuenta la evolución de los costos desde la última actualización tarifaria, aplicada el 13 de julio de 2026, cuando el pasaje de la tarifa plana pasó de $1.400 a $1.680.

Entre los factores que se revisan están el precio del combustible, los repuestos que necesitan las unidades y el costo de cada kilómetro recorrido por los colectivos. Las empresas prestadoras presentarán sus propias estructuras de costos y el EMOP evaluará la información para determinar cuál es el valor técnico del servicio.

Sin embargo, ese cálculo no implica que el Gobierno vaya a trasladar automáticamente todo el costo a los pasajeros. Será el Poder Ejecutivo el que defina si corresponde modificar la tarifa y en qué momento.

Cuánto cuesta actualmente el boleto de colectivo en Mendoza

Mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, el pasaje seguirá costando $1.680 para la tarifa plana del Gran Mendoza. Ese valor rige desde el 13 de julio de 2026.

Para entender la evolución reciente, durante enero de este año el boleto pasó de $1.200 a $1.400. Luego, en julio, tuvo otra actualización y llegó a los actuales $1.680.

El sistema también mantiene los descuentos y beneficios para distintos grupos de usuarios:

Jubilados: cuentan con el beneficio de gratuidad.

cuentan con el beneficio de gratuidad. Estudiantes: pueden acceder a descuentos de hasta el 50%.

pueden acceder a descuentos de hasta el 50%. Docentes: tienen un beneficio del 50%.

tienen un beneficio del 50%. Pasajeros frecuentes: acceden a descuentos progresivos según la cantidad de viajes mensuales.

acceden a descuentos progresivos según la cantidad de viajes mensuales. Bomberos: cuentan con un beneficio específico.

En el caso del programa de pasajeros frecuentes, quienes realizan hasta 20 viajes mensuales pagan la tarifa plena. A partir del viaje 21 comienzan a aplicarse descuentos que aumentan en los siguientes tramos de viajes.

El descuento correspondiente a las denominadas Horas Valle, que se aplicaba en determinadas franjas horarias de menor demanda, ya no está vigente.

Cuánto gastan los mendocinos por mes en colectivo

El posible aumento también vuelve a poner en discusión cuánto representa el transporte público dentro del presupuesto de quienes utilizan el colectivo para trabajar o estudiar.

El gasto mensual depende de la cantidad de viajes diarios, los trasbordos que pueda realizar cada pasajero y los beneficios a los que tenga acceso.

Según las estimaciones mencionadas en el relevamiento, un estudiante o docente que utiliza el descuento del 50% puede destinar entre $40.000 y $44.000 mensuales al transporte, de acuerdo con su frecuencia de uso.

Para quienes pagan la tarifa plena, el gasto puede ser considerablemente mayor, especialmente cuando necesitan tomar varios colectivos por día.

¿Cuándo podría aumentar el boleto en Mendoza?

Después de la audiencia pública, el procedimiento continuará con el análisis de las exposiciones y los pasos administrativos correspondientes. La decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá definir si aplica una actualización y cuál será el nuevo cuadro tarifario.

Por eso, el boleto no aumentará de manera inmediata por la convocatoria a la audiencia. Si se cumplen los plazos habituales, la modificación podría entrar en vigencia durante los primeros meses de 2027.

Hasta entonces, el pasaje de la tarifa plana del Gran Mendoza continuará en $1.680 y se mantendrán los beneficios vigentes.