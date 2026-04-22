El Gobierno corta el traslado gratuito en colectivos públicos para las hinchadas de fútbol

El Gobierno corta el traslado gratuito en colectivos públicos para las hinchadas de fútbol

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Desde la semana pasada, Seguridad y Transporte dieron garantías a los empresarios para que puedan negarse a prestar unidades. La medida incluye custodia policial en los garajes y la promesa de actuar de inmediato ante cualquier incidente.

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Redacción ElNueve.com

El Gobierno de Mendoza resolvió respaldar a las empresas de transporte que dejaron de prestar colectivos a las hinchadas de fútbol, una práctica que durante años generó conflictos y episodios de violencia. La medida se oficializó tras un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y el de Transporte con los empresarios del sector.

El detonante fue el hecho ocurrido el 7 de abril, cuando un grupo de 24 hinchas de Independiente Rivadavia tomó por la fuerza un colectivo, obligó a descender a los pasajeros y pretendió desviarlo hacia el estadio Bautista Gargantini. La rápida intervención policial permitió detener a los responsables, que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Gobierno queremos que el sistema de transporte público sea para los usuarios que día a día se trasladan y pagan el servicio. No podemos exponer a los pasajeros y a las empresas a los desmanes de unos inadaptados”, declaró el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, al anunciar la medida.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, también fue categórica: “No vamos a permitir que la violencia se adueñe del espacio público ni del transporte. En Mendoza el orden no se negocia”. Además, solicitó que los hinchas detenidos sean imputados y permanezcan bajo arresto para evitar nuevos incidentes.

El acuerdo incluye custodia policial en los garajes de colectivos y un compromiso de actuar de inmediato ante cualquier intento de toma de unidades. De esta manera, las empresas cuentan con respaldo oficial para negarse a prestar micros a las hinchadas sin temor a represalias.

La medida ya se aplicó en partidos recientes de Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz, donde no se registraron incidentes ni colectivos tomados. Para las autoridades, este resultado confirma la efectividad de la decisión y marca un cambio de paradigma en el vínculo entre el transporte público y el fútbol mendocino.

De ahora en adelante, las hinchadas deberán contratar servicios privados si quieren trasladarse en grupo. El próximo clásico entre Gimnasia y Esgrima y Independiente Rivadavia será la primera gran prueba de esta política, que busca garantizar que el transporte público siga siendo un espacio seguro para todos los mendocinos.

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