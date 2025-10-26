El gobernador Alfredo Cornejo votó “acompañado” y señaló “espero que tras la elección, la economía empiece a crecer”

El gobernador de Mendoza quien vivió un momento especial con otra votante con quien compartió el aulo, sufragó en Godoy Cruz y destacó la normalidad con la que transcurre la elección de este domingo. Dijo que espera que luego de las elecciones el país pueda retornar al crédito y que continúe bajando la inflación.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto este domingo en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde compartió mesa con otra electora y protagonizó una escena distendida al ingresar junto a la votante que le cedió su lugar en la fila. Tras sufragar, el mandatario provincial dialogó con la prensa y destacó la normalidad con la que se desarrollan los comicios en toda la provincia.

“Toda la información que tengo del ministro de Gobierno, Natalio Mema, y de la Junta Electoral indica que todo marcha correctamente”, aseguró Cornejo al inicio de la conferencia. Consultado sobre el nivel de participación ciudadana, el gobernador reconoció que las elecciones legislativas suelen tener menor convocatoria que las ejecutivas, pero se mostró optimista: “Creo que va a haber una participación más alta que en las elecciones provinciales de este año. Hay un buen ánimo y la jornada se está desarrollando con total normalidad”.

Respecto al panorama económico y político nacional, Cornejo señaló que el resultado de esta elección podría marcar el rumbo de los próximos meses:

“El temor de las elecciones de medio término es que funcionen como un plebiscito y afecten la economía. Espero que después de esta elección se despejen los temores y la economía empiece a crecer. Que el gobierno nacional pueda avanzar en la segunda etapa de las reformas, que reaparezca el crédito, que siga bajando la inflación y que aumenten los salarios. Eso es lo que necesitamos”.

El mandatario también confirmó que el Consejo de Estado, del que forma parte, trabaja en un informe sobre reformas fiscales y laborales: “El 14 de diciembre vamos a presentar un documento con los consensos y disensos en materia impositiva, laboral y estructural”, adelantó.

Al referirse al impacto político de la elección, Cornejo subrayó que los gobernadores tendrán un papel clave en la construcción de acuerdos: “El gobierno no va a tener mayoría en el Congreso, por lo que los gobernadores vamos a tener influencia en las reformas que vienen. Me gustaría cumplir un papel importante en ese proceso, porque Mendoza necesita crecer, y para eso la Argentina tiene que crecer”.

También habló sobre su gestión y el futuro político de la provincia: “Estoy satisfecho con haber sido electo por segunda vez. Lo único que aspiro para 2027 es que haya continuidad del programa de gobierno. Mendoza ha mejorado en todos sus aspectos provinciales, y donde falta mejorar, es responsabilidad de la macroeconomía nacional”.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, Cornejo destacó la importancia del vínculo, pero remarcó que los cambios deben surgir desde el país: “Es una relación muy importante, pero los argentinos tenemos que hacer lo nuestro. No podemos depender de un gobierno extranjero, por poderoso que sea. Las reformas fiscales y laborales son responsabilidad de los argentinos”.

Por último, al ser consultado sobre los incidentes ocurridos en una protesta por la mina San Jorge, el gobernador fue contundente: “Son manifestantes violentos que buscan conflictos. En Mendoza se puede manifestar, lo que no se puede hacer es cortar las calles. La policía tiene la orden y el apoyo institucional para actuar ante cualquier protesta violenta”. El mandatario mendocino concluyó su mensaje con una visión de confianza: “Tengo expectativas de una buena elección para el gobierno provincial y nacional. Lo importante es que la democracia funcione y que el país empiece a ver resultados concretos”.