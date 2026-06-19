El finde en Mendoza: se espera Zonda y nevadas ¿en cuáles zonas?

El pronóstico anticipa jornadas frías, con heladas matinales, viento Zonda en precordillera durante el sábado y nevadas en alta montaña. El domingo regresará el descenso de la temperatura por el ingreso de viento sur.

El fin de semana largo en Mendoza estará marcado por jornadas con buen tiempo, bajas temperaturas durante las mañanas y algunos cambios en las condiciones meteorológicas hacia el sábado y el domingo. Según el pronóstico oficial, se espera la presencia de viento Zonda en la zona de precordillera y nevadas en alta montaña.

Este viernes 19 de junio se presenta con poca nubosidad, heladas y neblinas durante las primeras horas del día. Además, soplarán vientos del sector norte y se registrará un leve descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 4°C.

Para el sábado 20 de junio se anticipa una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura. El dato más destacado será la presencia de viento Zonda en precordillera, fenómeno que suele provocar aumento de temperatura y disminución de la humedad. También se esperan nevadas en la cordillera. La máxima llegará a los 18°C y la mínima se mantendrá en 4°C.

En tanto, el domingo 21 de junio el tiempo volverá a cambiar con el ingreso de vientos del sector sur, lo que provocará un descenso de la temperatura. El cielo estará parcialmente nublado y las marcas térmicas oscilarán entre los 3°C de mínima y los 12°C de máxima.

De esta manera, quienes planeen actividades al aire libre durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta las bajas temperaturas matinales, mientras que quienes circulen por zonas de montaña deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas debido a las nevadas previstas en cordillera.

¿Cómo estará este viernes 19-06-2026? Este viernes habrá poca nubosidad, heladas y neblinas matinales, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

Sábado 20-06-2026 Parcialmente nublado, viento Zonda en precordillera, ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 4°C