El exigente entrenamiento del Ejército Argentino sobre esquíes en Mendoza

La Compañía de Cazadores de Montaña 8 realizó una práctica de tiro sobre esquíes en el polígono de la Guarnición Ejército Puente del Inca. El ejercicio combina el desplazamiento sobre nieve con la precisión necesaria para utilizar armamento en uno de los ambientes más exigentes de la cordillera mendocina.

Las imágenes muestran una de las prácticas más particulares que realizan los integrantes del Ejército Argentino en Mendoza: desplazarse sobre esquíes en medio de la nieve y, al mismo tiempo, mantener la precisión durante un ejercicio de tiro. La actividad fue desarrollada por efectivos de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, con asiento en Puente del Inca, en plena cordillera mendocina.

El entrenamiento se llevó adelante en el polígono de la Guarnición Ejército Puente del Inca, donde la nieve acumulada forma parte del escenario en el que los soldados deben desenvolverse.

Así es el entrenamiento sobre esquíes en Puente del Inca

La práctica comienza con el desplazamiento de los efectivos sobre esquíes, una actividad que requiere dominio técnico y adaptación permanente a las condiciones del terreno.

En las imágenes se observa a los integrantes de la compañía movilizándose sobre la nieve dentro del predio militar de Puente del Inca. El ejercicio suma luego una instancia de práctica de tiro, lo que implica mantener la precisión mientras el cuerpo y el equipamiento se encuentran en movimiento.

Para los efectivos, no se trata solamente de esquiar: deben combinar el desplazamiento sobre una superficie irregular y cubierta de nieve con las técnicas necesarias para desarrollar el ejercicio de tiro.

El escenario donde se desarrolla la práctica muestra la cantidad de nieve acumulada en torno al polígono de tiro del Ejército Argentino.

Las condiciones de la cordillera obligan a los integrantes de la unidad a entrenar en un ambiente muy diferente al de otros terrenos. El frío, la nieve y las dificultades propias del desplazamiento en esquíes forman parte del contexto en el que se desarrolla esta preparación.

Por eso, el entrenamiento en montaña invernal requiere capacidades específicas que permitan a los soldados desenvolverse con seguridad y mantener el control de sus movimientos aun cuando las condiciones del terreno sean exigentes.

Qué es la Compañía de Cazadores de Montaña 8

La Compañía de Cazadores de Montaña 8 es una unidad especializada en actividades vinculadas con el ambiente cordillerano.

Su ubicación en Puente del Inca permite desarrollar prácticas en un entorno de alta montaña, donde la nieve y las bajas temperaturas forman parte habitual del escenario de entrenamiento.

Las actividades incluyen distintas destrezas relacionadas con el desplazamiento sobre nieve y el uso de esquíes, fundamentales para desenvolverse durante el invierno en la montaña.

En este caso, la práctica se realizó en el polígono de la Guarnición Ejército Puente del Inca, uno de los espacios utilizados para el entrenamiento de los efectivos.