El EPRE multó a EDEMSA por fallas: a qué usuarios les corresponde un descuento en la próxima factura

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sancionó a EDEMSA con una multa de más de $5.368 millones por incumplimientos en la calidad del servicio. Una parte de ese dinero deberá volver a los usuarios en forma de bonificaciones en las facturas de electricidad. Cómo saber si te corresponde y cuánto podrías recibir.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aplicó una millonaria sanción a EDEMSA por incumplimientos vinculados con la calidad del servicio eléctrico y ordenó que una parte de los fondos sea destinada a bonificar a los usuarios afectados. La penalidad alcanza los $5.368.569.989,40 y fue establecida mediante la Resolución 192, publicada en el Boletín Oficial. El período de control corresponde al 33° semestre, finalizado el 31 de julio de 2025.

Del total de la sanción, más de $3.495 millones serán destinados a bonificaciones para usuarios con suministros de baja tensión, mientras que otros $239,8 millones corresponderán a clientes de media y alta tensión. Según explicó el titular del EPRE, Cristian Azar, las bonificaciones alcanzarán aproximadamente a 136.000 o 137.000 usuarios.

¿A qué usuarios de EDEMSA les corresponde la bonificación?

La devolución no será para todos los clientes de EDEMSA, sino para aquellos que estén comprendidos dentro del conjunto de usuarios alcanzados por la resolución del EPRE.

El organismo estableció que recibirán bonificaciones los usuarios que cuenten con suministros comprendidos en los parámetros definidos por el esquema de compensación.

La mayor parte de los fondos, unos $3.495,6 millones, está destinada a clientes de baja tensión, donde se concentra la mayoría de los usuarios residenciales.

Además, se dispusieron otros $239.812.201,01 para usuarios con suministros de media y alta tensión. En total, las bonificaciones destinadas directamente a usuarios superan los $3.735 millones.

¿Cuánto dinero recibirán los usuarios en la factura?

El monto no será igual para todos los clientes. De acuerdo con la explicación brindada desde el EPRE, para los usuarios residenciales la bonificación podría ubicarse, en promedio, alrededor de los $40.000.

Sin embargo, ese valor es solamente una referencia. La compensación concreta dependerá de las características de cada suministro, el consumo y los parámetros establecidos por el organismo regulador.

Además, la devolución podría aparecer en una, dos o hasta tres facturas, por lo que no necesariamente el usuario verá todo el crédito aplicado de una sola vez.

Mendoza: ¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el descuento en la factura de luz?

No. Los usuarios alcanzados por la medida no tienen que realizar ningún trámite, denuncia ni reclamo para recibir la bonificación. La acreditación será realizada de manera automática por la distribuidora en las facturas correspondientes.

De todos modos, los usuarios pueden consultar si se encuentran dentro del grupo de beneficiarios a través de la página oficial del EPRE Mendoza. Para hacerlo, deberán ingresar al apartado de “Bonificaciones usuarios” y colocar el número de trámite que figura en la boleta de electricidad.

La sanción contra EDEMSA se originó por apartamientos de los límites establecidos para la Calidad de Servicio Técnico.

El EPRE realiza controles periódicos sobre las distribuidoras eléctricas y, cuando detecta incumplimientos en los parámetros establecidos, puede aplicar sanciones económicas y disponer mecanismos de compensación para los usuarios.

En este caso, la penalidad corresponde al período de control que finalizó el 31 de julio de 2025.

EDEMSA no fue la única empresa sancionada

El EPRE también aplicó sanciones a otras dos cooperativas eléctricas de Mendoza. La Cooperativa Cecsagal, que presta servicio principalmente en el sur provincial, recibió una sanción superior a $123 millones. De ese monto, más de $113 millones deberán ser destinados a bonificaciones para usuarios de baja tensión.

Por su parte, la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande fue sancionada con aproximadamente $832.000. En todos los casos, el esquema contempla que los créditos correspondientes a los usuarios sean actualizados según las normas vigentes.