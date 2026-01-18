El domingo baja la temperatura y continúa el alerta por tormentas

La jornada se presenta con cielo mayormente cubierto, vientos del sur y condiciones de inestabilidad en la cordillera, donde se prevén precipitaciones que podrían complicar la circulación en zonas de montaña.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un domingo marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas. Tras varias jornadas de calor intenso, se espera un escenario más fresco, con nubosidad variable y un ambiente menos sofocante en el Gran Mendoza. La Dirección de Contingencias Climáticas informó que la temperatura máxima rondará los 31°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 22°C, valores que confirman un leve descenso respecto de días anteriores.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, acompañado por vientos moderados del sector sur que aportarán una sensación térmica más agradable. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque con una tendencia a la inestabilidad, lo que podría derivar en cambios repentinos en el estado del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional coincidió en el pronóstico, con registros cercanos a los 30°C de máxima y 23°C de mínima, además de una humedad relativa cercana al 49%.

En la zona de cordillera, el panorama será más complejo: se esperan precipitaciones que podrían afectar la visibilidad y la seguridad en rutas de montaña. Las autoridades recomiendan extremar precauciones a quienes tengan previsto viajar o realizar actividades en altura, ya que las condiciones podrían variar rápidamente durante la tarde y la noche.

El día cerrará con un escenario de inestabilidad creciente en el Gran Mendoza, lo que mantiene vigente el alerta por tormentas emitido por los organismos oficiales. Con el sol saliendo a las 06:45 y ocultándose a las 20:46, la jornada ofrece un amplio margen para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y a las advertencias de seguridad.