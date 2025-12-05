Un custodio del Gobernador detuvo a un hombre que intentaba robar una moto

La intervención del personal de UCAR permitió concretar la detención y poner al hombre a disposición de la Justicia. Al sospechoso se le secuestraron un cuchillo y herramientas presuntamente utilizadas para forzar el sistema de encendido de vehículos.

Un intento de robo fue frustrado en el centro de la Ciudad de Mendoza tras la acción conjunta de un custodio del Gobernador y efectivos de la Policía de Mendoza. El hecho ocurrió en la intersección de Primitivo de la Reta y Amigorena, cuando un hombre intentó sustraer una motocicleta que estaba estacionada en la calle Garibaldi.

El sospechoso fue reducido por un agente de la custodia, quien advirtió la maniobra y actuó de inmediato. Luego llegó personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), que colaboró en el procedimiento y concretó la detención.

Durante la requisa, los uniformados le secuestraron un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros de hoja y herramientas metálicas presuntamente destinadas a forzar el sistema de encendido de vehículos.

El detenido quedó a disposición de la ayudante fiscal de turno de Capital y se iniciaron las actuaciones correspondientes.