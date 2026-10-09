El Cura DJ visitó la cárcel de Almafuerte y sorprendió a 130 internos con un show de música electrónica

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto llevó su propuesta musical al complejo penitenciario de Luján de Cuyo, donde compartió un encuentro con personas privadas de la libertad e inauguró una capilla interreligiosa.

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el Cura DJ, protagonizó este viernes una jornada especial en el complejo penitenciario Almafuerte, en Luján de Cuyo. Allí recorrió las instalaciones, conversó con personas privadas de la libertad y ofreció un espectáculo de música electrónica para 130 internos, entre hombres y mujeres. La visita tuvo también un componente religioso: el sacerdote participó de la inauguración y bendición de una capilla en Almafuerte II.

Según explicó Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza, fue la primera vez que Peixoto presentó su espectáculo en una cárcel fuera de Portugal, su país de origen. La propuesta buscó acercar una experiencia cultural poco habitual en el ámbito penitenciario, con música y mensajes vinculados con la fe y la esperanza.

El Cura DJ llevó su espectáculo a la cárcel de Almafuerte

La actividad se desarrolló como parte de la agenda cultural del Servicio Penitenciario de Mendoza. Un total de 130 personas privadas de la libertad, entre jóvenes, adultos y mujeres alojadas en el complejo, participaron de la presentación.

El director regional de la Zona Oeste del Servicio Penitenciario, Diego Ascencio, explicó que la jornada incluyó tanto el espectáculo musical como la apertura de un espacio religioso.

Además, señaló que Peixoto pidió mantener un encuentro particular con los internos. Según detalló, el sacerdote compartió con ellos una charla motivacional de aproximadamente una hora antes de la presentación musical.

Inauguraron una capilla interreligiosa en Almafuerte II

Uno de los momentos centrales de la visita fue la inauguración y bendición de una capilla interreligiosa dentro de Almafuerte II. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, hasta ahora ese sector no contaba con un espacio específico destinado al culto y la reflexión espiritual.

El nuevo lugar permitirá que las personas alojadas en el complejo tengan un ámbito para actividades religiosas y encuentros vinculados con la asistencia espiritual. Las autoridades destacaron que la iniciativa se enmarca en los programas de acompañamiento que se desarrollan en el Servicio Penitenciario, junto con las propuestas educativas y culturales.

Música electrónica, mensajes de fe y referencias a la cultura argentina

Las presentaciones de Guilherme Peixoto se caracterizan por combinar mezclas de música electrónica con referencias religiosas. Esa propuesta le permitió ganar reconocimiento internacional y llegar a públicos diversos.

Durante su visita a Mendoza, el sacerdote también incorporó elementos vinculados con la cultura argentina. Según se informó durante la cobertura, utilizó frases del papa Francisco, referencias al Martín Fierro y letras de canciones de León Gieco, junto con mensajes de paz y esperanza.

Para el vocero del Arzobispado, llevar un espectáculo de estas características a una cárcel representa una oportunidad para que las personas privadas de la libertad participen de una experiencia artística de primer nivel.