El comedor “Los Horneritos” alertó sobre personas que se hacen pasar por la institución para pedir dinero

El comedor comunitario Los Horneritos, ubicado en El Algarrobal, atraviesa un momento crítico por la falta de donaciones y la escasez de alimentos. A esta situación se suma una grave denuncia: personas ajenas al espacio están utilizando su nombre para pedir dinero y estafar a vecinos.

El comedor comunitario Los Horneritos, referente solidario en El Algarrobal, encendió las alarmas tras detectar que falsas personas se hacen pasar por integrantes de la institución para solicitar dinero en su nombre. La advertencia fue realizada por Gabriela Carmona, responsable del espacio, quien expuso públicamente la difícil realidad que atraviesan.

En diálogo desde el propio comedor, Carmona explicó que, además de la escasez de alimentos e insumos básicos, en las últimas semanas comenzaron a circular mensajes y pedidos casa por casa en los que se solicita dinero utilizando el nombre de Los Horneritos, pero con alias y números de teléfono que no pertenecen al comedor.

“Hace un tiempo sufrimos una inundación que nos obligó a cerrar parcialmente unos 20 días, pero aun así seguimos trabajando. Hace meses empezaron a llegar mensajes de vecinos que nos avisaban que había personas pidiendo plata con un supuesto bono contribución para el comedor, dinero que nunca llegó acá”, relató Carmona.

La situación se agravó cuando recibieron capturas de pantalla donde se veía claramente que se solicitaban recursos a nombre de Los Horneritos, con datos totalmente desconocidos para la institución. “No era nuestro alias ni nuestro teléfono. Eso duele mucho, sobre todo por la gente que confía y colabora”, remarcó.

Desde el comedor señalaron que el contexto actual es muy complejo. Hay días en los que no pueden cocinar, por lo que entregan alimentos para que las familias puedan prepararlos en sus casas. En este escenario, las prioridades están puestas en adultos mayores y niños, los sectores más vulnerables.

“Estamos luchándola todos los días, como muchos argentinos. A veces no podemos ir a buscar donaciones porque un flete es imposible de pagar, estamos hablando de 50 o 60 mil pesos, y simplemente no lo tenemos”, explicó Carmona, visiblemente conmovida.

Desde Los Horneritos pidieron a la comunidad que no entregue dinero a personas que se presenten en nombre del comedor sin verificar la información. Toda colaboración debe realizarse únicamente por los canales oficiales. “Quien quiera ayudar puede venir directamente al comedor, conocernos y ver el trabajo que hacemos. También pueden colaborar por Mercado Pago o comunicarse con nosotros por redes sociales”, señalaron.

Cómo colaborar con el comedor Los Horneritos

Las personas que deseen ayudar pueden hacerlo de las siguientes maneras:

Presencialmente : El Algarrobal, Manzana B, Casa 1 (Las Heras).

Teléfono : 261 313 6783 .

Donaciones económicas : alias, comedor.horneritos .

Instagram: comedor_horneritos.

Desde el comedor agradecieron el acompañamiento solidario de los mendocinos y remarcaron que toda ayuda cuenta, pero pidieron estar atentos para no caer en estafas que perjudican directamente a quienes más lo necesitan.