El ciclismo mendocino despide a “Monito” Camargo con un memorial y bicicleta blanca

Ángel Darío Camargo perdió la vida en un accidente durante un entrenamiento de ciclismo en Lavalle. Su memoria será honrada con la primera bicicleta blanca de Mendoza, un símbolo de respeto vial y conciencia colectiva.

Una jornada de entrenamiento entre amigos terminó en tragedia. Ángel Darío Camargo, conocido con cariño como “Monito”, circulaba en bicicleta desde Ciudad de Mendoza hacia Lavalle junto a otros ciclistas de ruta cuando una caída en el pelotón provocó un desenlace fatal.

El impacto lo desvió hacia el carril contrario, donde fue atropellado por un camión que no pudo evitar la colisión. Fue una cadena de eventos desafortunados que terminó con la pérdida de un apasionado del deporte y querido compañero.

Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza, se invita a toda la comunidad a participar en la creación del memorial “Monito”, un homenaje que busca transformar el dolor en conciencia colectiva.

La primera bicicleta blanca de Mendoza

El acto incluirá la instalación de la primera bicicleta blanca en la provincia, un símbolo internacional que recuerda a ciclistas fallecidos en siniestros viales. Más que un homenaje, es un llamado urgente a compartir la vía con respeto, empatía y responsabilidad.

¿Cuándo será el evento?

El evento será este sábado 23 de agosto, a las 15:30 horas en la Ruta provincial 24 de Lavalle

La memoria de Ángel no quedará en silencio. Su historia será parte de un movimiento que busca salvar vidas.