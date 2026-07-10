El CEC pidió que supermercados y centros comerciales cierren antes en Mendoza este sábado

El gremio que representa a los empleados de comercio solicitó que los locales bajen sus persianas desde las 21 para garantizar que los trabajadores puedan regresar a sus hogares antes de la suspensión del transporte público por el partido entre la Selección Argentina y Suiza.

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza solicitó a supermercados, centros comerciales y cámaras empresarias que adelanten el horario de cierre este sábado 11 de julio, en el marco del operativo especial dispuesto por el Gobierno provincial por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La propuesta apunta a que los establecimientos finalicen la atención al público a partir de las 21, media hora antes de que dejen de salir los últimos colectivos, permitiendo que los trabajadores puedan regresar a sus hogares sin inconvenientes.

El pedido surge luego de que el Gobierno de Mendoza confirmara que el transporte público interrumpirá su servicio durante la noche del sábado como parte del operativo de seguridad previsto para el encuentro de la Albiceleste.

Desde el sindicato explicaron que el objetivo principal es proteger a los empleados de comercio, quienes podrían quedar sin posibilidades de regresar a sus domicilios si los locales permanecen abiertos hasta el horario habitual.

El secretario general del CEC, Fernando Ligorria, indicó que numerosas empresas ya manifestaron su intención de acompañar la iniciativa.

Qué dijo el gremio sobre los comercios que aún no definieron el cierre

Según explicó Ligorria, varios supermercados y centros comerciales aceptaron modificar sus horarios para facilitar la salida del personal antes de la interrupción del servicio de colectivos. No obstante, algunas grandes cadenas todavía analizan mantener la atención si la demanda de clientes continúa durante la noche.

El dirigente sindical cuestionó esa posibilidad y sostuvo que priorizar únicamente las ventas implica dejar en segundo plano la seguridad de los trabajadores. “La prioridad debe ser que los empleados puedan volver a sus casas de manera segura”, expresó el titular del gremio.

A qué hora dejarán de circular los colectivos en Mendoza este sábado 11 de julio

La solicitud del Centro Empleados de Comercio está directamente relacionada con la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial respecto del funcionamiento del transporte público.

Según informó oficialmente el Gobierno de Mendoza:

Los últimos colectivos partirán desde las cabeceras a las 21.30 .

partirán desde las cabeceras a las . Luego de ese horario no habrá nuevas salidas del sistema Mendotran .

. El servicio permanecerá suspendido durante toda la noche.

Los recorridos volverán a funcionar con normalidad durante la madrugada del domingo.

Las autoridades recomendaron a los usuarios organizar sus traslados con anticipación para evitar inconvenientes.

El esquema especial de transporte forma parte del amplio operativo de seguridad que desplegará Mendoza por el partido entre Argentina y Suiza, previsto para este sábado desde las 22, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El Gobierno provincial implementará controles, vallados y una fuerte presencia policial en los principales puntos de concentración de hinchas, además de restringir la circulación del transporte público para facilitar el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad y evitar incidentes durante los posibles festejos posteriores al encuentro.