El calor vuelve a Mendoza este sábado: a cuánto llega la máxima

El calor vuelve a instalarse en Mendoza con un fin de semana que tendrá temperaturas en ascenso, condiciones mayormente estables y algunas chances de tormentas hacia el domingo.

Después de varios días con clima otoñal, el calor regresa a Mendoza y se hará sentir con fuerza durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo anticipa un marcado ascenso de la temperatura en toda la provincia, con jornadas mayormente estables y condiciones típicas de verano.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 28 de marzo se presentará con buen tiempo. Se esperan vientos moderados del noreste, mientras que en la zona cordillerana el cielo estará poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 16°C.

¿Cómo estará mañana?

El domingo 29 continuará con condiciones similares al día de hoy. Será una jornada calurosa y nubosidad variable.

No se prevén grandes cambios en la temperatura, aunque soplarán vientos leves del sur. Además, aumenta la probabilidad de tormentas hacia la tarde en el este y sudeste provincial, mientras que en Malargüe se esperan condiciones inestables.

La máxima llegará a los 33°C y la mínima será de 17°C.

¿Y el lunes?

Para el lunes 30, el calor seguirá siendo protagonista.

El día se presentará con nubosidad variable y temperaturas elevadas, sin cambios significativos.

Los vientos serán leves del sector sur y en cordillera persistirá el cielo con poca nubosidad.

La máxima podría trepar hasta los 35°C, con una mínima de 18°C.