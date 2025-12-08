El abogado de los argentinos detenidos en Miami aseguró que son inocentes: cuánto pagaron de fianza y cuál es su situación judicial

El abogado de los cinco mendocinos acusados de robar en el Dolphin Mall volvió a defender su inocencia y sostuvo que el caso responde a un malentendido que escaló por la exposición mediática. Los detenidos justificaron el 97% de sus compras. Afirman que la condena social en Argentina fue “devastadora” y que la causa en Estados Unidos es un delito menor.

El caso de los cinco mendocinos detenidos en Miami sigue generando repercusión en Argentina, y ahora su abogado, Roberto Castillo, volvió a dar detalles sobre la causa abierta en Estados Unidos. Según explicó, los argentinos son inocentes y quedaron envueltos en un episodio “mal interpretado” dentro del shopping Dolphin Mall, donde una alarma se activó cuando salieron de un local.

Los acusados afirmaron que jamás intentaron robar y que todo se produjo en medio de una confusión marcada por el idioma, el nerviosismo y la intervención policial. Aseguran que la viralización del caso en Argentina los expuso a un nivel de escrutinio público que “no resiste análisis”.

Los tickets perdidos y el origen de la sospecha

Castillo explicó que el grupo llevaba sus compras en valijas compartidas, algo habitual entre turistas que guardan las compras en los bolsos, así evitan andar con bolsas mientras están de shopping y ahorran espacio para luego volver en el avión. Al momento de justificar los productos, lograron acreditar el 97% de lo que habían adquirido. Solo quedaron entre 12 y 15 prendas sin ticket.

Además, uno de los detenidos, Diego Xiccatto, informó que algunos comprobantes que entregó a la policía “desaparecieron” durante el procedimiento, hecho que el abogado busca esclarecer. El abogado explicó que, la ausencia de tickets no constituye un delito, “es un elemento que puede generar sospecha, pero resulta insuficiente para señalar a alguien como un delincuente”.

El abogado remarcó que el caso en Estados Unidos se investiga como un hurto simple, un delito menor que podría resolverse mediante una probation, un curso o incluso el retiro total de los cargos.

Sin embargo, subrayó que el verdadero impacto lo vivieron en Argentina, donde fueron víctimas de una “condena social despiadada” alimentada por imágenes de los detenidos con mamelucos naranjas, esposados y en fila.

Para el grupo, esa foto fue “humillante” y generó un daño emocional profundo. Incluso sus hijos habrían sufrido bullying en la escuela tras la viralización del caso.

Cuánto pagaron de fianza y qué pasa con la visa de los argentinos detenidos en Miami

Contrario a versiones que circularon en redes, los mendocinos pagaron entre 300, 350 y 400 dólares cada uno como fianza. Ese monto equivale al 10% del total fijado por la justicia, que solo debe abonarse por completo en caso de condena.

Castillo sostuvo que no existe ninguna restricción migratoria para los acusados: “No fueron deportados ni tienen prohibición de ingreso. Si quisieran viajar hoy a Estados Unidos, podrían hacerlo”. Incluso regresaron a Argentina con los productos que habían logrado justificar.

Qué sigue en la Justicia de Florida

Los argentinos deberán presentarse a través de su abogado en la audiencia prevista para el 29 de enero. No están obligados a viajar, lo que —según Castillo— demuestra que la causa carece de gravedad. “El daño real lo produjo la estigmatización mediática. Es irreparable en términos emocionales”, afirmó el letrado.

Antes de cerrar, los acusados enviaron un mensaje contundente: “Somos inocentes. Nunca cometimos un delito. Solo queremos que esto termine y deje de afectar a nuestras familias”. Los cinco mendocinos insistieron en que no existe ninguna razón para pensar que viajaron a Estados Unidos con intención de robar y pidieron “bajar el tono” a la difusión del caso, que, según ellos, arruinó su imagen sin que exista aún una sentencia judicial.