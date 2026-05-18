El 9 Televida reparte “pedacitos de cielo” en Mendoza por el Día de la Escarapela

Cada 18 de mayo, Argentina celebra el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más queridos y representativos del país. En ese marco, y con el espíritu de la Semana de Mayo ya latiendo en las calles, El 9 Televida decidió salir al encuentro de los mendocinos con un gesto cargado de emoción: repartir escarapelas para que cada persona pueda llevar “un pedacito de cielo” prendido en el corazón.

Durante toda la semana de mayo, el canal llevará adelante esta iniciativa en distintos puntos de Mendoza, acercando el tradicional símbolo celeste y blanco a vecinos de diferentes departamentos. La propuesta busca reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia, invitando a recordar los valores de unidad y amor por la patria.

La escarapela, con sus colores que evocan el cielo argentino, es mucho más que un distintivo. Aunque su origen se remonta a los tiempos de la Revolución de Mayo, fue reconocida oficialmente en 1812 por pedido de Manuel Belgrano, quien impulsó la utilización de insignias patrias para fortalecer el sentido de nación en tiempos decisivos para la historia del país.

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Este año, además, la iniciativa suma un componente especialmente conmovedor: alumnos de la Escuela N° 1-174 Educadoras Loyola y de la Escuela N° 1-111 Lino Hudson participan activamente de la entrega de escarapelas por la ciudad. La actividad forma parte de un tour educativo, recreativo y cultural que realizan actualmente, transformando el recorrido en una experiencia patriótica y de aprendizaje.

Con entusiasmo y orgullo, los chicos reparten escarapelas entre vecinos, turistas y trabajadores, compartiendo una tradición que atraviesa generaciones. El gesto, sencillo pero profundo, recuerda que los símbolos patrios cobran verdadero sentido cuando se viven y se comparten.

En una época marcada por el ritmo acelerado y las preocupaciones cotidianas, detenerse a recibir una escarapela puede convertirse en un instante especial: una invitación a mirar hacia nuestras raíces, a recordar la historia y a renovar el orgullo de ser argentinos.

Porque a veces, los gestos más pequeños son los que más emocionan. Y en Mendoza, esta semana, miles de personas podrán llevar en el pecho un pequeño símbolo celeste y blanco, como un abrazo a la patria y a la memoria colectiva.