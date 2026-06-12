Efecto Zonda y sube algo la temperatura ¿a cuánto?

Contingencias Climáticas anunció que habrá viento caliente en la precordillera lo que subirá la temperatura en el llano. Para el finde bajará considerablemente la temperatura.

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este viernes habrá efecto Zonda y subirá un poco la temperatura llegando la máxima a los 17 grados. Este fenómeno impactará en la temperatura del fin de semana, la cual bajará considerablemente con máximas que promediarán los 12 grados.

¿Cómo estará este Viernes 12-06-2026?

Parcialmente nublado, con probables neblinas matinales, predominio de los vientos del sector norte, ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera y en Malargüe.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Sábado 13-06-2026

Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

Domingo 14-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

Lunes 15-06-2026

Poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur, con leve ascenso de la temperatura.

Máxima: 13°C | Mínima: 6°C

Martes 16-06-2026

Poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C