Efecto Zonda, mucho calor y tormentas con granizo: el combo de este viernes en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que convivirán tres fenómenos en la provincia: calor, viento Zonda y tormentas con granizo ¿Qué pasa en tu zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes convivirán tres fenómenos en la provincia. Por un lado hará mucho calor con máximas que llegarán a los 37 grados, en segundo lugar en el Sur de la provincia se sentirá el viento Zonda y por último, en el Este y Sur habrá fuertes tormentas con posible caída de granizo.

Alerta Amarilla por tormentas y granizo para este viernes 26 de diciembre

Este viernes rige la Alerta Amarilla por tormentas con posibilidad de granizo. La advertencia es para el sector Este y Sur de Mendoza y señala que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Zonda?

La Alerta Amarilla por viento Zonda señala que el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿Cómo estará este viernes 26-12-2025?

Este viernes estará muy caluroso e inestable con tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue.

Máxima: 37°C | Mínima: 20°C

Sábado 27-12-2025

El sábado estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°

Domingo 28-12-2025

El domingo estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector norte.

Máxima: 36°C | Mínima: 19°C

Lunes 29-12-2025

El lunes estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste

Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Martes 30-12-2025

El martes estará muy caluroso con nubosidad variable, vientos leves del sudeste.

Máxima: 37°C | Mínima: 23°C