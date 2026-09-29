Educación financiera en Mendoza: estudiantes, emprendedores y vecinos participaron de una jornada en la Nave Cultural

La jornada “Educación Financiera para tu Vida” reunió este martes a distintos públicos en la Nave Cultural. El encuentro estuvo encabezado por la economista Elena Alonso y abordó herramientas para ordenar las finanzas, ahorrar, utilizar el crédito de manera responsable y tomar mejores decisiones económicas.

Hablar de dinero también fue una forma de hablar de tiempo, trabajo y proyectos de vida. Con esa mirada, este martes se desarrolló en la Nave Cultural de Mendoza una jornada dedicada a la educación financiera, que reunió a estudiantes, emprendedores y público general en distintos bloques a lo largo del día.

La propuesta, denominada “Educación Financiera para tu Vida”, estuvo a cargo de la economista Elena Alonso, conocida en redes sociales como Elena Financiera, y buscó acercar herramientas concretas para que los participantes pudieran mejorar la manera en que administran sus ingresos, gastos, ahorros y decisiones de inversión.

Una jornada dedicada exclusivamente a aprender sobre finanzas

La actividad se extendió durante toda la jornada y tuvo tres bloques destinados a públicos diferentes: estudiantes, emprendedores y público general. El primero comenzó a las 10.30, el segundo a las 13:30 y el último, destinado a la comunidad en general, se desarrolló desde las 16:30.

Durante las distintas exposiciones se abordaron cuestiones relacionadas con el ahorro, la planificación financiera, el uso responsable del crédito y las inversiones, siempre con un enfoque práctico y vinculado con situaciones que aparecen en la vida cotidiana.

La propuesta buscó poner sobre la mesa una temática que muchas veces queda relegada tanto en la escuela como dentro de las familias: cómo administrar el dinero y tomar decisiones económicas con mayor información.

“Lo que pagamos no es con plata, es con tiempo”

Durante el cierre de la jornada, Elena Alonso destacó la importancia de modificar la manera en que las personas entienden sus gastos. Una de las ideas centrales que planteó fue que detrás de cada compra no solamente existe un determinado monto de dinero, sino también tiempo de trabajo.

Desde esa perspectiva, aprender a administrar las finanzas implica comprender cuánto esfuerzo y cuánto tiempo de vida representa aquello que se decide comprar.

La economista también puso especial énfasis en la necesidad de pensar en objetivos de largo plazo, un aspecto que suele resultar difícil cuando las decisiones económicas están atravesadas por las necesidades inmediatas.

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Estudiantes y adolescentes, entre los principales interesados

Uno de los bloques estuvo destinado especialmente a estudiantes, con el objetivo de acercar conceptos financieros a quienes comienzan a tomar sus primeras decisiones relacionadas con el dinero.

Durante la jornada también se plantearon cuestiones vinculadas con los malos gastos y las apuestas, además de la importancia de comenzar a establecer objetivos económicos a futuro.

Alonso destacó que existe un fuerte interés entre los jóvenes por aprender sobre finanzas y señaló que la educación financiera puede abordarse de diferentes maneras para lograr que los contenidos sean accesibles y cercanos.

La intención, explicó, es que los estudiantes puedan incorporar herramientas que les permitan tomar decisiones más conscientes cuando comiencen a administrar sus propios ingresos.

El desafío de los emprendedores: ordenar las finanzas del negocio

La jornada también tuvo un espacio específico para emprendedores, un sector que enfrenta desafíos particulares al momento de administrar el dinero.

En este bloque se trabajaron cuestiones relacionadas con la organización financiera de un emprendimiento y la necesidad de diferenciar las decisiones vinculadas con el negocio de aquellas correspondientes a las finanzas personales.

La jornada contó además con la participación de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de Mendoza.

La actividad fue gratuita y contó con cupos limitados por exposición. La organización estuvo a cargo de Elena Alonso y Emerald Capital, junto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y organismos provinciales.

Más allá de los conceptos técnicos, el objetivo de la jornada fue acercar la educación financiera a situaciones concretas: cómo organizar los ingresos, cómo planificar gastos, cuándo utilizar crédito y de qué manera pensar en objetivos económicos de mediano y largo plazo.

La propuesta también buscó instalar una conversación que, según Alonso, todavía aparece poco tanto en los ámbitos educativos como en las familias. La idea central fue que todos manejamos dinero, pero aprender a gestionarlo mejor puede modificar la manera en que se toman decisiones y se proyecta el futuro.

Quién es Elena Alonso, “Elena Financiera”

Elena Alonso es economista egresada de la UNCuyo, cuenta con un MBA de la Universidad de Barcelona y un posgrado en Mercado de Capitales. Es CEO y cofundadora de Emerald Capital.

Además, desarrolló una importante comunidad en redes sociales bajo el nombre de Elena Financiera, donde comparte contenidos vinculados con economía y finanzas personales. También es autora de los libros “Tu mejor inversión” y “Los números hablan pero a veces mienten”.