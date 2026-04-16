Ecoparque de Mendoza: cómo será la reapertura y qué podrán ver los visitantes en el ex zoológico

Tras casi una década de transformación, el Ecoparque de Mendoza abre sus puertas con una propuesta renovada, enfocada en el respeto por la fauna y la flora. La apertura será progresiva y con visitas limitadas.

Luego de años de obras y cambios estructurales, el histórico zoológico dio paso al Ecoparque de Mendoza, un espacio que abandona el modelo tradicional de cautiverio para convertirse en un entorno natural integrado al Parque General San Martín. La reapertura se realiza de manera gradual y controlada, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y una experiencia más segura para los visitantes. Por ahora, el ingreso estará limitado a grupos reducidos, principalmente instituciones educativas.

El nuevo enfoque del Ecoparque propone un cambio de paradigma: los animales ya no están para ser exhibidos, sino que habitan el predio como parte de un ecosistema donde pueden moverse libremente, refugiarse o no mostrarse.

Actualmente, hay más de 1.050 animales registrados, entre especies autóctonas y algunas exóticas que permanecen bajo cuidado. Sin embargo, la experiencia no está pensada como un recorrido tradicional de zoológico, sino como una oportunidad para reconocer la flora y fauna regional.

Además, el predio funciona como un centro de rehabilitación de fauna, con el objetivo de recuperar animales y, cuando es posible, reinsertarlos en su hábitat natural.

Ecoparque: cuándo abrirá y quiénes podrán asistir

Durante esta primera etapa, quienes ingresen al Ecoparque de Mendoza podrán participar de actividades educativas y recorridos guiados, especialmente vinculados a efemérides ambientales.

Entre las experiencias que se ofrecen, se destacan:

Observación de fauna autóctona en un entorno natural

en un entorno natural Reconocimiento de especies vegetales del ecosistema mendocino

del ecosistema mendocino Actividades educativas sobre cuidado ambiental y biodiversidad

Posibilidad de avistaje de animales en libertad dentro del predio

Las autoridades remarcaron que la visita será diferente a la del antiguo zoológico: no hay recorridos garantizados para ver determinadas especies, ya que se prioriza el bienestar animal por sobre el entretenimiento.

La apertura del Ecoparque de Mendoza será paulatina y se espera que antes de fin de año pueda habilitarse al público general. En esta primera etapa, el acceso será principalmente mediante invitaciones organizadas, principalmente a isntituciones educativas.

En cuanto al ingreso, se anticipó que la entrada será gratuita, aunque algunas experiencias específicas podrían tener un costo adicional en el futuro.

Un proyecto con historia y demoras

La reconversión del zoológico comenzó hace casi una década y atravesó distintas etapas, con demoras y dificultades. El predio, de más de 40 hectáreas, implicó una transformación profunda tanto en infraestructura como en el tratamiento de los animales.

Uno de los procesos más complejos fue el traslado de especies exóticas, como elefantes, tigres y otros ejemplares, que requirió meses de preparación y coordinación internacional.

Además, el proyecto demandó inversiones millonarias y enfrentó obstáculos administrativos y operativos, lo que extendió los plazos iniciales.