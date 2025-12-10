Dos presos peligrosos se fugaron de una comisaría de San Martín

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles cuando los sujetos realizaron un boquete y huyeron por los techos. La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la causa y se desplegó un amplio operativo de búsqueda en la región.

En la madrugada del miércoles, dos detenidos lograron escapar de la Comisaría 12 de San Martín, ubicada en calle Bailén. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando los internos realizaron un boquete, forzaron una ventana y huyeron por los techos de la dependencia policial.

Los prófugos fueron identificados como Enzo Leonel Páez y Emiliano Carlos Jofré, quienes habían sido detenidos en los últimos días por distintos delitos. Ambos son considerados peligrosos por los antecedentes que enfrentan y por la violencia de los hechos que se les atribuyen.

Durante la fuga, otros dos internos también intentaron escapar. En ese momento se produjo un forcejeo con el carcelero y el oficial de servicio, quienes lograron reducirlos. Uno de ellos estaba detenido por abuso sexual agravado con arma de fuego, mientras que el otro enfrentaba cargos por portación ilegal de arma.

La situación generó un inmediato despliegue policial en la zona. La Unidad Investigativa y equipos de rastreo aéreo (VANT) fueron movilizados para dar con los prófugos, mientras se reforzaron los controles en barrios y zonas rurales del departamento.

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la causa y coordina las acciones de búsqueda junto a las fuerzas de seguridad. Las autoridades confirmaron que se trata de individuos considerados peligrosos y solicitaron colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlos.

El operativo continúa activo y se mantiene la alerta en la región. La prioridad de las fuerzas de seguridad es lograr la recaptura de Páez y Jofré, mientras se avanza en la investigación sobre cómo se produjo la fuga y las responsabilidades dentro de la dependencia.